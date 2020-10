Zeci de artefacte din muzee berlineze au fost avariate si vandalizate. Politia germana a deschis o ancheta

Politia din Berlin a confirmat miercuri dimineata mai multe relatari din presa germana despre existenta unor acte prezumtive de vandalism, fara sa ofere insa alte detalii.Circa 70 de artefacte au fost stropite cu un lichid uleios in mai multe spatii ale acestui complex muzeal, inclus pe lista patrimoniului mondial de catre UNESCO si considerat una dintre cele mai populare atractii turistice din capitala Germaniei.Printre obiectele vandalizate se afla exponate din Pergamonmuseum, Neues Museum, Alte Nationalgalerie si din alte muzee. Faptele s-au produs pe 3 octombrie, insa au fost facute publice abia miercuri.Publicatia germana Die Zeit a descris acest act de vandalism drept "unul dintre cele mai ample atacuri comise asupra unor opere de arta si antichitati din istoria postbelica a Germaniei".Printre exponatele avariate se afla sarcofage egiptene, sculpturi in piatra si picturi din secolul al XIX-lea. Lichidul folosit de atacatori a lasat urme si pete vizibile pe operele de arta, potrivit presei germane.Incidentul s-a produs de Ziua Unitatii Germane, care a marcat in 2020 implinirea a trei decenii de la reunificarea Germaniei. Nu este clar deocamdata daca data atacului a fost aleasa in mod intentionat.Politia a lansat o ancheta pentru comiterea unor presupuse prejudicii penale.Potrivit cotidianului Der Tagesspiegel, vizitatorii muzeelor din Berlin care au avut bilete cumparate pentru data de 3 octombrie sunt indemnati sa transmita Politiei orice informatie care s-ar putea dovedi utila in aceasta ancheta.