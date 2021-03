Politistii americani au gasit 150 de copii dati disparuti intr-o operatiune de amploare

Copiii gasiti au varste cuprinse intre 3 si 17 ani. Investigatorii cred ca cinci dintre ei sunt victime ale traficului de persoane, iar altul a fost salvat intr-un dosar de rapire, scrie BBC citat de Digi 24 Aceasta este una dintre cele mai mari actiuni de recuperare a copiilor disparuti, soldata cu mai multe arestari."Sper ca aceasta operatiune le va schimba cursul vietii acestor 150 de tineri si le va oferi oportunitatile pe care le merita orice copil", a declarat Tyreece Miller, unul dintre conducatorii investigatiei.Operatiunea a inceput in toamna anului trecut. Pe teritoriul statului Tennessee erau raportati 240 de copii disparuti, iar la actiune au participat forte de ordine din cadrul mai multor structuri. Actiunea propriu-zisa de recuperare a copiilor a demarat in luna ianuarie a acestui an si in interval de doua luni au fost gasiti 150 de copii.