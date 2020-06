Zeci de procurori generali din SUA au trimis in judecata 26 de producatori de medicamente acuzati ca s-au inteles asupra preturilor

Ziare.

Acest proces se axeaza pe 80 de medicamente generice topice, intre care creme, geluri si unguente, cu vanzari de miliarde de dolari pe piata din Statele Unite.Sandoz, divizie a grupului Novartis, Actavis, divizia de medicamente generice a grupului Teva, Mylan, Pfizer si alte companii sunt acuzate de incalcarea legislatiei din domeniul concurentei prin impartirea pietelor si trucarea licitatiilor, potrivit comunicatelor publicate de procurorii generali.Zece directori, intre care directori de vanzari si de marketing, sunt inculpati la randul lor in plangerea de 543 de pagini inregistrata la un tribunal federal din Connecticut.Grupul este format din procurori generali din 46 de state, Districtul Columbia si patru teritorii."Prin intermediul discutiilor telefonice, mesajelor text, emailurilor, conventiilor companiilor si a unor cine private, directorii companiilor de medicamente generice au fost in contact permanent si s-au inteles asupra preturilor, restrangand concurenta ca si cum ar fi fost o procedura standard in afaceri. Au luat masuri pentru a evita sa raspunda, folosind cuvinte codificate si avertizandu-se unii pe altii pentru a evita emailurile si depistarea", a afirmat intr-un comunicat procurorul general al statului Connecticut, William Tong.Purtatorul de cuvant al Novartis Eric Althoff a spus ca neregulile pentru care a incheiat un acord de 195 de milioane de dolari cu Departamentul de Justitie,, in luna martie, nu includ "acuzatiile vaste, de conspiratie sistemica, aduse de state".Acordul rezolva acuzatiile ca Novartis a fixat preturile medicamentelor generice in perioada 2013-2015.O purtatoare de cuvant a grupului Pfizer, Sally Beatty, a spus ca producatorul de medicamente nu considera ca a fost implicat intr-un comportament ilegal.Purtatoarea de cuvant a companiei Mylan, Lauren Kashtan, a declarat ca aceasta nu a identificat dovezi legate de fixarea preturilor.Teva nu a raspuns imediat solicitarilor de comentarii.Acest caz survine unor procese similare legate de preturile medicamentelor generice, din 2016 si 2019, care sunt inca in desfasurare.Intre medicamentele implicate se afla medicamentul pentru glaucom Xalatan, produsul pentru acnee Differin, medicamentul anti-epileptic Dilantin, produsul antifungic Lotrimin AF Cream si Ritalin, care trateaza deficitul de atentie.