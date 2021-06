Ziarul pro-democratie Apple Daily si-a publicat ultima editie. Reactia lui Joe Biden: ''Este o zi trista pentru libertatea presei''

Autoritatile din Hong Kong au folosit aceeasi acuzatie pentru a ingheta cu cateva zile inainte activele ziarului, despre care sustin ca a publicat peste 30 de articole in care a cerut sanctiuni internationale impotriva guvernelor de la Beijing si Hong Kong, ceea ce, spun ele, constituie o ''conspiratie cu tari straine''.Controversata lege prevede pedepse mergand pana la inchisoare pe viata pentru cazuri precum secesiune, subversiune, terorism sau complicitate cu forte straine si a fost puternic criticata de miscarea pro-democratie din oras, care considera ca aceasta legislatie va pune capat autonomiei si libertatilor de care se bucura fosta colonie britanica.''Este o zi trista pentru libertatea presei din Hong Kong si din intreaga lume'', a reactionat presedintele american, Joe Biden , dupa inchiderea ziarului, cunoscut pentru pozitia sa critica fata de autoritatile de la Beijing.''Intensificarea represiunii din partea Beijingului a ajuns la un asemenea nivel incat Apple Daily, un bastion al jurnalismului independent atat de necesar in Hong Kong, si-a incetat acum publicarea'', a punctat Biden intr-un comunicat, citat de EFE si DPA.''Prin arestari, amenintari si prin fortarea unei legi a securitatii nationale care incrimineaza libertatea de exprimare, Beijingul a insistat sa-si exercite puterea pentru a suprima presa independenta si a reduce la tacere opiniile disidente''. ''Beijingul trebuie sa inceteze persecutarea presei independente si sa-i elibereze pe jurnalistii si directorii de presa care au fost retinuti. Actul de jurnalism nu este o crima'', a insistat presedintele SUA Liderul de la Casa Alba a acuzat guvernul chinez ca ''neaga libertatile fundamentale si ataca autonomia Hong Kong-ului si institutiile si procesele sale democratice'', intr-un mod ''incompatibil cu obligatiile sale internationale''. Statele Unite nu vor renunta sa sprijine poporul din Hong Kong, a mai spus Biden, adaugand ca jurnalistii sunt ''mai necesari ca oricand'' in acest teritoriu si ''peste tot in lume unde democratia este amenintata''.Uniunea Europeana si Reporteri fara Frontiere au acuzat si ele Beijingul pentru inchiderea publicatiei si au spus ca aceasta indica o suprimare a libertatii presei in Hong Kong.Apple Daily a fost fondat in urma cu 26 de ani si avea un tiraj de aproximativ 80.000 de exemplare.