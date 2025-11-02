Iranul confirmă primirea unor mesaje din SUA pentru reluarea negocierilor nucleare: „Niciun actor rațional nu ar accepta dezarmarea”

Autor: Vlad Ionescu
Duminica, 02 Noiembrie 2025, ora 22:11

Test rachete Iran/FOTO:X@IranObserver0

Teheranul a anunțat oficial că a primit mesaje diplomatice din partea Statelor Unite, care și-ar dori reluarea discuțiilor privind dosarul nuclear iranian, înghețate după războiul de 12 zile cu Israelul din iunie.

Confirmarea a venit duminică din partea purtătoarei de cuvânt a guvernului iranian, Fatemeh Mohajerani, care a declarat că detaliile vor fi dezvăluite „la momentul oportun”, potrivit agenției Mehr, citată de EFE.

Surse din presa irakiană au relatat că Washingtonul a transmis mesajul prin intermediul Omanului, exprimând dorința președintelui Donald Trump de a relua negocierile și, eventual, de a ajunge la un nou acord nuclear cu Iranul.

Teheranul, deschiși la dialog

Ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, a confirmat sâmbătă că nu se vor purta negocieri directe cu SUA, însă o reluare a discuțiilor indirecte, mediate tot de Oman, rămâne posibilă. Într-un interviu pentru Al Jazeera, el a spus că Iranul este dispus la dialog „pentru a risipi îngrijorările” legate de programul său nuclear, dar a acuzat Washingtonul că impune „condiții inacceptabile”, precum oprirea totală a îmbogățirii uraniului și restricționarea programului balistic iranian.

„Nu vom negocia niciodată programul nostru de rachete, iar niciun actor rațional nu ar accepta dezarmarea”, a subliniat Araqchi.

Discuțiile dintre Teheran și Washington au fost suspendate după izbucnirea conflictului din 13 iunie, când Israelul a lansat o serie de atacuri aeriene asupra unor ținte nucleare și militare iraniene. În urma bombardamentelor, peste 1.000 de persoane au murit în Iran, care a răspuns cu tiruri de rachete și drone asupra teritoriului israelian, soldate cu aproximativ 30 de victime.

Pe 22 iunie, Statele Unite au intervenit direct, lovind trei instalații nucleare iraniene, inclusiv situl subteran Fordo, amplasat în interiorul unui munte.

După conflict, eforturile diplomatice s-au blocat complet, iar Franța, Germania și Marea Britanie, alături de SUA, Rusia și China, au sprijinit reimpunerea sancțiunilor ONU împotriva Iranului, intrate în vigoare la sfârșitul lui septembrie.

