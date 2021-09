Ambasada SUA, la 10 ani de la Parteneriatul Strategic. „România este acum pregătită să își asume locul care îi revine de drept la masa liderilor europeni”

La 13 septembrie 2021 se împlinesc 10 ani de la încheierea Parteneriatului Strategic România - SUA.

SUA și România au realizat multe împreună în cei zece ani de la semnarea Declarației Comune privind Parteneriatul Strategic și a Acordului privind apărarea antirachetă. „Este liniștitor să știm că indiferent de provocările cu care s-ar putea confrunta pe viitor alianța și prietenia noastră, le vom înfrunta împreună”, spune David Muniz, însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Statelor Unite la București.

Mesajul integral al lui David Muniz cu ocazia celebrării a 10 ani de la semnarea Declarației Comune privind Parteneriatul Strategic și a Acordului privind apărarea antirachetă:

Politicianul și juristul roman Marcus Tullius Cicero spunea: „Trăinicia prieteniilor e pusă la încercare când ți se schimbă soarta.” Statele Unite și România sunt aliați, democrații care împărtășesc aceleași valori și, pe deasupra, prieteni. Am trecut prin schimbări de soartă care ne-au pus la încercare. Împreună, am contribuit la asigurarea păcii și a securității în cele mai tulburate zone din lume. Am sprijinit flancul estic al NATO și protejăm Statele Unite și Aliații europeni de atacuri cu rachete. Am făcut față și încă facem față unei pandemii și în același timp ne protejăm popoarele și economiile și am diminuat amenințarea teroristă la nivel internațional – toate acestea în timp ce promovăm constant statul de drept, valorile democratice și respectarea drepturilor și a demnității omului.

Provocările pe care le-am depășit și cele pe care continuăm să le înfruntăm sunt existențiale, iar pentru a le face față ne-am bazat mult pe legăturile culturale și pe prietenie. Angajamentul nostru reciproc față de sporirea securității și a unui parteneriat deschis este cuprins în două documente definitorii: Declarația Comună privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI între România și Statele Unite ale Americii și Acordul între Guvernul Statelor Unite ale Americii și Guvernul României privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice.

Ambele acorduri s-au semnat acum zece ani, pe 13 septembrie 2011, însă niciunul dintre ele nu a fost creat în vid, ci au fost documentate și conturate pe baza a 100 de ani de relații diplomatice și de prietenie. Au caracter aspirațional și sunt ancorate în realitate, în același timp. Împreună, au surprins valorile democratice comune, dorința noastră comună pentru pace, faptul că înțelegem importanța pieței libere și a schimburilor culturale și științifice deschise, precum și realitatea dură a amenințării rachetelor balistice dinspre Orientul Mijlociu.

Principiile enunțate în Declarația Comună sunt eterne. Ne ghidează acum și vor continua să ne coordoneze eforturile și inițiativele din viitor. Și putem spune cu încredere că ambele națiuni au respectat Declarația Comună. Am îndeplinit angajamentul legat de garanțiile reciproce de securitate și cooperare. România a luptat cot la cot cu America și celelalte forțe ale Aliaților în unele dintre cele mai dure și letale teatre de operațiuni din lume. Militarii români au onorat acest angajament vitejește și au plătit un preț incredibil de scump. Prin faptele lor, au adus pacea în zonele afectate și i-au protejat pe cei vulnerabili de forțele care i-ar fi tratat ca pe o pradă.

Pe lângă afirmarea angajamentelor noastre în materie de securitate, Declarația Comună prevedea ca statele noastre să consolideze capacitatea Statelor Unite și ale Aliaților europeni de a ne apăra de atacuri cu rachete. Acordul privind apărarea antirachetă a oferit mijloacele pentru a realiza acest lucru. Declarația Comună și Acordul au îmbunătățit semnificativ securitatea colectivă și au încurajat stabilitatea regională. La zece ani de la semnare și la cinci ani de la momentul la care Sistemul Aegis Ashore a devenit operațional, în 2016, România rămâne o verigă esențială în lanțul apărării antirachetă al NATO.

Pe lângă amplasarea sistemului radar Aegis, țările noastre au depus eforturi pentru a ajuta România să își îmbunătățească interoperabilitatea și capacitatea în cadrul NATO, așa cum se stipulează în Declarația Comună. România a fost neobosită în eforturile sale de a îndeplini această cerință. Împreună, am efectuat multe misiuni de antrenament și exerciții, bilaterale sau multilaterale. Progresele însemnate ale României privind modernizarea și extinderea capacității sale de apărare ajută întreaga Alianță NATO.

Când am redactat și am semnat Declarația Comună acum zece ani, ne-am bazat pe înțelegerea că investițiile bilaterale și comerțul deschis reprezintă calea spre prosperitate. Ultimul deceniu este mărturia vie a gândirii noastre inspirate de atunci. Pe măsură ce depășim pandemia, este evident că România este acum pregătită să își asume locul care îi revine de drept la masa liderilor europeni. De curând, am fost la Cluj și am avut ocazia să vizitez Emerson România. Faptul că am putut vedea această companie americană de top prosperând în Transilvania a fost un exemplu palpabil pentru ce poate crea combinația potrivită de viziune, leadership și guvernanță corporativă puternică într-o țară democratică. Acum, Emerson se alătură companiilor Ford, Amazon și UiPath ca poveste de succes răsunător și exemplu de sinergie economică, în ambele direcții.

Declarația Comună a oficializat și consolidat și schimburile intense de ordin cultural, științific și academic dintre popoarele noastre. Anul acesta, prin intermediul Comisiei Fulbright Româno-Americane, un număr record de șaptezeci și trei de universitari bursieri Fulbright vor traversa oceanul pentru a preda și a studia la universitățile de top din țara noastră. La întoarcerea în România, cadrele universitare se vor alătura celor aproximativ 8.000 de foști participanți români la programe de schimb, care întruchipează cele mai bune principii de prietenie și integritate academică. De la finanțe la drepturile omului, alfabetizare mediatică, susținerea minorităților, dezvoltarea statului de drept și a transparenței, am fructificat beneficiile oferite de aceste schimburi deschise de ordin academic, cultural și științific.

În numele prieteniei, colaborării, parteneriatului și al obligației reciproce, am realizat multe lucruri în deceniul scurs de la semnarea Declarației Comune și a Acordului privind apărarea antirachetă. Desigur, mai sunt multe de făcut. Și totuși, este liniștitor să știm că indiferent de provocările cu care s-ar putea confrunta pe viitor alianța și prietenia noastră, le vom înfrunta împreună. Este posibil ca schimbările de soartă să pună la încercare trăinicia acestei prietenii, însă s-a dovedit că ea rămâne de neclintit.