SUA participă la ancheta privind atacul petrolierului MT Mercer Street în care au murit un român și un britanic

Petrolierul M/T Mercer Street a fost atacat joi , la Marea Oman, iar Israelul şi-a acuzat inamicul jurat, Iranul, de faptul că se aflăla originea acestui incident, soldat cu moartea a doi membri ai echipajului.Potrivit armatei americane şi operatorului navei, este vorba despre un atac cu dronă.Secretarul de Stat american Antony Blinken şi omologul său israelian Yair Lapid au discutat despre acest atac şi ”au convenit să coopereze cu Regatul Unit şi cu alţi parteneri internaţionali în anchetarea faptelor, acordarea unei susţineri şi stabilirea următoarelor etape care se impun”, a anunţat într-un comunicat un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat, Ned Price.Cele două persoane ucise în incident sunt un cetăţean britanic, care lucra pentru societatea de securitate Ambrey, şi un membru al echipajului român, a precizat armatorul, Zodiac Maritime, o societate internaţională cu sediul la Londra care aparţine omului de afaceri miliardar israelan Eyal Ofer.Yair Lapid a îndemnat vineri la o acţiune internaţională împotriva ”terorismului israelian”.”Am dat consemne ambasadelor de la Washington , Londra şi ONU să acţioneze pe lângă interlocutorii lor guvernamentali şi delegaţii competente la sediul ONU la New York”, a anunţat el pe Twitter Experţi în domeniul securităţii evocă ipoteza unei origini iraniene în acest atac, care a avut loc într-o zonă strategică în care au fost vizate deja vapoare israeliene.Armata americană a anunţat într-un comunicat că forţe din cadrul Marinei americane (US Navy) au răspuns unui apel SOS, au sărit în ajutorul echipajului şi au putut vedea probe ale unui atac.Primele constatări ”arată clar” un atac cu dronă, afirmă armata americană, precizând că nave aparţinând US Navy escortau petrolierul, cu personal american la bord.Zodiac Maritime, o societate internaţională cu sediul la Londra, a anunţat vineri, pe Twitter, ”moartea a doi membri ai echipajului, un cetăţean român şi un cetăţean britanic”, într-un incident la bordul M/T Mercer Street.