Femeia participantă la asaltul Capitoliului care a spus că vrea "s-o împuşte în creier" pe Nancy Pelosi pledează "vinovat"

Proprietara unei săli de fitness din statul american Pennsylvania şi-a recunoscut marţi, 28 septembrie, rolul în asaltul din ianuarie de la Capitoliu, recunoscând că s-a filmat în cursul evenimentelor în timp ce declara că o căuta pe preşedinta Camerei Reprezentanţilor, Nancy Pelosi, ca să o "împuşte în creier", relatează dpa.

Dawn Bancroft, în vârstă de 59 de ani, i-a declarat judecătorului federal Emmet Sullivan din Washington D.C. că nu a intenţionat de fapt să o ameninţe pe Pelosi şi a fost doar o "remarcă prostească, juvenilă" de moment.

Magistratul şi-a exprimat însă preocuparea în legătură cu afirmaţiile femeii din 6 ianuarie 2021 şi s-a declarat nedumerit de ce procurorii au reţinut împotriva ei doar acuzaţia de participare la o manifestaţie ilegală, pasibilă de maxim 6 luni închisoare, în locul acuzaţiei mai grave de ameninţare la adresa unui membru al Congresului.

Tot marţi, o altă americancă din Pennsylvania, Diana Santos-Smith, de 32 de ani, care a călătorit la Washington în acelaşi tren cu Bancroft şi a apărut în înregistrarea video incriminatoare a pledat "vinovată" de participare la asalt.

Judecătorul Sullivan a acceptat totuşi pledoariile celor două, avertizându-le că va avea mai multe de spus când se va da sentinţa, în ianuarie.

Sullivan şi-a exprimat totodată surprinderea faţă de "transformarea în terorişti" a atâtor cetăţeni care respectă legea, în momentul revoltelor, şi a menţionat că este de acord cu recente comentarii ale fostului preşedinte George W.Bush referitoare la acele evenimente în care acesta vorbeşte de un act de terorism intern de acelaşi nivel cu atacurile de la 11 septembrie.

"Am intrat în Capitoliu. Ne-am adus contribuţia. Am căutat-o pe Nancy ca să o împuşcăm în afurisitul de creier. Nu am găsit-o, dar totul e bine", spune Bancroft în filmarea selfie, făcută la ieşirea din clădirea legislativului american, unde a petrecut, potrivit procurorilor, mai puţin de un minut.

Procurorul adjunct Sean Murphy a explicat că biroul său a optat ca Bancroft să nu fie acuzată de proferarea de ameninţări la adresa unui membru al Congresului pentru că a făcut respectivele remarci la ieşirea din clădire şi nici ea, nici Santos-Smith nu erau înarmate.

Mai mult, spre deosebire de alţi participanţi la asalt care au fost inculpaţi, Bancroft nu a postat înregistrarea în social media, ci a trimis-o doar unui prieten, cu alte cuvinte "nu a fost destinată distribuirii în masă", a subliniat avocata femeii, Carina Laguzzi.

Respectivul prieten a predat în cele din urmă filmarea poliţiei federale FBI, a menţionat avocata. "Prietenul la nevoie se cunoaşte", a replicat judecătorul.

Tot marţi, un alt american din Pennsylvania, Jackson Kostolsky, care apare într-o înregistrare pe camerele video purtând o jachetă cu imprimeu leopard, a pledat "vinovat" de participare la proteste, într-o audiere prin videolink în faţa altui judecător districtual. Atât el, cât şi cele două femei sunt în libertate sub control judiciar până la pronunţarea sentinţei.

Un total de 55 de rezidenţi din Pennsylvania au fost inculpaţi pentru participare la asalt, 11 dintre ei pledând "vinovat".

