Ambasada SUA de la Bagdad a fost atacata cu tiruri de rachete

Sistemul antiracheta al ambasadei a "deviat" unul dintre proiectile, potrivit uneia dintre surse.A doua racheta a cazut in apropierea zonei, au anuntat oficiali irakieni.Sirene de alerta au rasunat in Zona Verde, in care se afla sediile Guvernului irakian, ale unor ministere si ambasade, potrivit surselor citate.