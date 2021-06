Patru morti dupa ce balonul cu aer cald in care se aflau s-a prabusit in SUA

Accidentul a provocat o pana de curent in zona timp de cateva ore, dupa ce balonul a venit in contact cu o linie de electricitate."Din nefericire, patru persoane au murit din cauza ranilor provocate de accident. O alta persoana a fost transportata la un spital local si este acum in stare critica si instabila", a comunicat politia din Albuquerque pe Twitter Sambata dimineata, in jur de 13.000 de locuitori au fost lipsiti de electricitate in urma accidentului, a anuntat compania locala de electricitate, PNM.Ulterior, aceasta a informat ca pana a fost remediata 'pentru toti clientii afectati'.