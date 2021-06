Un bloc cu 12 etaje din Miami Beach s-a prabusit. Numarul persoanelor prinse intre daramaturi ramane necunoscut VIDEO

MBPD and @MiamiBeachFire are assisting the Town of Surfside at a partial building collapse located at 8777 Collins Avenue in Surfside, Florida. Multiple police and fire agencies from across Miami-Dade are assisting. 😳 Prayers πŸ™πŸΌ pic.twitter.com/PtzaLLogmJ - UrbanYap (@UrbanYap) June 24, 2021

🚨#BREAKING: Mass Casualty Incident declared following highrise collapse in Miami, Florida this morning



πŸ“Œ#Miami l #FL



Authorities are responding to Champlain Towers following a collapse of the 12-floor residential complex. There are reports of people screaming under the ruble pic.twitter.com/VQQaTTrshX - R A W S 🚨 L E R T S (@rawsalerts) June 24, 2021

En Miami, un edificio de 12 niveles colapso de manera parcial este jueves, segun los servicios de rescate de la ciudad.



El hecho ocurrio cerca de las 2:00 a.m., y se desconocen si hay victimas y las causas del desplome. pic.twitter.com/3BgdUid9T2 - Noticiero El Salvador πŸ‡ΈπŸ‡» (@NoticieroSLV) June 24, 2021

Era neclar imediat cate persoane se aflau in acest imobil, in orasul Surfside, la nord de Miami Beach, sau daca s-au inregistrat victime.Potrivit postului NBC 6 South Florida, pompieri au scos dintre daramaturi un baiat in viata. Insa exista indoieli cu privire la numarul persoanelor prinse intre daramaturi, potrivit Daily Mail.Inregistrari video, postate online surprind o mare parte a imobilului de 12 etaje in ruina.Servicii de urgenta au trimis zeci de unitati de interventaie la fata locului, in apropiere de plaja.Politia din Miami Beach anunta ca agenti intervin in ajutorul orasului Surfside in urma "surparii partiale a unui imobil".Mai multe servicii de politie si de pompieri au fost mobilizate la intervantie, precizeaza aceeasi sursa.