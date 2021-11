Un condamnat la moarte din SUA, scăpat de pedeapsa capitală cu câteva ore înainte de execuție. Cine a luat decizia salvatoare VIDEO

Guvernatorul statului american Oklahoma a oprit execuția unui condamnat la moarte cu doar câteva ore înainte ca aceasta să aibă loc, arată Digi 24, care citează Reuters. Julius Jones fusese condamnat la pedeapsa capitală pentru o crimă care a avut loc în urmă cu 22 de ani și pe care el susține că nu a comis-o.

Execuția urma să aibă loc joi, la ora 16.00, iar guvernatorul Kevin Stitt a primit o serie întreagă de apeluri să oprească punerea ei în aplicare. Comitetul statal pentru amnistie și liberări condiționate a adoptat la începutul lunii noiembrie o recomandare către guvernator ca pedeapsa capitală să fie transformată în închisoare pe viață. Recomandarea a fost adoptată cu voturi 3 la 1.

Guvernatorul i-a comutat joi pedeapsa capitală la închisoare pe viață fără posibilitatea de liberare condiționată, potrivit CNN. Decizia guvernatorului a venit după ce a „revăzut materialele prezentate de toate părțile implicate”, potrivit unei postări a acestuia pe Twitter.

After prayerful consideration and reviewing materials presented by all sides of this case, I have determined to commute Julius Jones’ sentence to life imprisonment without the possibility of parole.https://t.co/fLsnYnxInw