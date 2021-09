Încă o țară din UE inclusă de SUA în programul Visa Waiver. De ce nu pot călători românii fără viză în America

Statele Unite au inclus marți, 27 septembrie, Croaţia în Programul Visa Waiver. Așadar, cetăţenii acestei ţări vor putea intra fără viză pe teritoriul american pentru o şedere de până la 90 de zile, a anunţat şeful Departamentului pentru Securitate Internă, Alejandro Mayorkas.

'Desemnarea astăzi a Croaţiei ca nou participant în Programul Visa Waiver este o recunoaştere importantă a intereselor economice şi de securitate comune ale ţărilor noastre', a afirmat Alejandro Mayorkas, citat într-un comunicat.

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, spunea anul trecut ca Romania indeplineste toate conditiile pentu a intra in programul Visa Waiver, cu exceptia celei referitoare la rata de refuz a cererilor de viza.

Aurescu afirma ca se fac eforturi pe de o parte pentru scaderea acestei rate, iar pe de alta parte pentru modificarea legislatiei americane in acest sens. Aurescu a primit aviz pozitiv din partea comisiilor parlamentare.

"Principalul impediment aici este legislatia americana, care prevede niste conditii. Noi indeplinim toate conditiile pentru a intra in acest program, cu exceptia conditiei referitoare la rata de refuz a cererilor de viza, care in momentul asta se afla la nivelul de 9,11 la suta. Este in scadere fata de situatia din anul fiscal american anterior, cand aveam 10,44 la suta, dar nu este suficient pentru ca pragul care trebuie trecut este cel de trei la suta", a afirmat Aurescu.

El a spus ca sunt doua paliere de actiune in acest sens, iar unul se refera la demersuri pentru a ajunge sub pragul de trei la suta al ratei de refuz.

"Pentru asta am decis impreuna cu partea americana sa demaram o campanie publica de informare, MAE cu ambasada americana de la Bucuresti, dar si cu ambasade, misiuni americane din alte state, unde se gasesc cetateni romani, pentru ca acest procent al ratei de refuz nu se datoreaza neaparat cetatenilor romani, care aplica in Romania, dar exista si o contributie a unor cetateni romani care se gasesc in alte state.

Important este ca cetateanul roman cand aplica pentru o viza de scurta sedere in America sa faca acest lucru doar daca indeplineste toate conditiile pentru a obtine aceasta viza. In caz contrar, riscul este de a alimenta in continuare aceasta rata de refuz", a explicat ministrul de Externe.

