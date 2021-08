Furtuna Henri a lăsat cel puțin 21 de victime în SUA. Zeci de mii de case au rămas fără electricitate

#Henri as seen from the end of the jetty in #Montauk via one of our remote cams 👀 pic.twitter.com/5DddVou4BC — Mark Sudduth (@hurricanetrack) August 22, 2021

Powerlines whipping around out on Point Judith in Narragansett, RI. Multiple power outages, trees and power lines down widespread in the area. @weatherchannel @JimCantore @StephanieAbrams #RIwx pic.twitter.com/arntVtS9Z9 — Charles Peek (@CharlesPeekWX) August 22, 2021

Copaci dezrădăcinaţi, mai mult de 140.000 de gospodării rămase fără curent electric, iar milioane de oameni din Long Island şi sudul New England au fost avertizaţi cu privire la inundaţii, potrivit AP.Furtuna tropicală Henri, actualizată de la nivelul de uragan de categorie unu, a adus vânt cu viteze de până la 95 de kilometri pe oră în Rhode Island.Mai la sud, în Tennessee, inundaţiile au cauzat pierderea a 21 de vieţi, iar zeci de oameni sunt dispăruţi în apropiere de Nashville, unde au căzut ploi fără precedent, după cum a scris presa locală.Sute de case sunt de nelocuit acum, iar drumurile şi podurile au fost afectate. În plus, şi în acest stat mii de oameni au rămas fără energie electrică.Preşedintele Joe Biden a transmis condoleanţe celor afectaţi şi a spus că oficialii sunt pregătiţi să ofere asistenţă acolo unde este nevoie.El a aprobat şi ajutoare pentru statele Rhode Island, Connecticut şi New York, aşteptat să fie foarte afectate de Henri.Sute de zboruri de pe aeroportul din New York au fost anulate.Aproximativ 6 milioane de oameni care locuiesc în apropiere de coastă în Long Island, Connecticut şi Massachusetts au fost alertaţi înainte ca uraganul să fie declasat.Mai mult de 36 de milioane de oameni din sudul New England, inclusiv New York şi New Jersey, au primit alerte cu privire la furtuna topicală.Parcurile şi plajele din Massachusetts au fost închise temporar, a anunţat biroul guvernatorului Charlie Baker.