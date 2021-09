Manifestaţie pro-Donald Trump la Capitoliu. Poliţiştii au intervenit pentru a calma spiritele VIDEO

O manifestaţie pro-Donald Trump a avut loc sâmbătă, 18 septembrie.

Poliţiştii au dominat ca număr protestatarii în zona Capitoliului SUA.

La protest s-au prezentat aproximativ 100, cel mult 200 de persoane, unele purtând steaguri ale grupului de dreapta Three Percenters. Numărul manifestanţilor a fost mult mai mic decât cel la care se aşteptau organizatorii, şi anume 700, sau decât miile de au provocat haos la Capitoliu în 6 ianuarie.

Here’s a quick look around protest site outside #USCapitol More press than protestors. Lots of police staging nearby. @nbcwashington pic.twitter.com/J911ElXE9W