54 de oameni au fost confirmati decedati in cladirea prabusita in Miami. Misiunea de cautare, oprita oficial, desi zeci de persoane sunt in continuare disparute

Cu 86 de oameni inca dati disparuti, echipele nu au mai gasit pe nimeni in viata de la scurt timp dupa ce jumatate din Champlain Towers South din Surfside (Florida) s-a prabusit in mai putin de un minut, pe 24 iunie.Timp de doua saptamani, oficialii au numit cercetarile epuizante si continue drept "misiune de cautare si salvare".Cincizeci si patru de oameni au fost confirmati decedati, a spus miercuri seara Daniella Levine Cava, primarul comitatului Miami-Dade.Miercuri au fost recuperate 18 trupuri neinsufletite, cel mai mare numar inregistrat intr-o zi de la inceputul operatiunii.Dintre cei 54 de decedati, 33 au fost identificati, iar familiile au fost anuntate, a mai spus Levine Cava."Tranzitia de la salvare la recuperare va avea loc azi, la miezul noptii", a spus ea intr-o conferinta, adaugand ca decizia a fost una "extrem de dificila".Levine Cava a laudat echipa de salvare formata din voluntari din intreaga lume si a spus ca presedintele Joe Biden , care a vizitat zona saptamana trecuta, a sunat sa isi ofere sprijinul permanent.Alan Cominsky, seful departamentului de pompieri, a spus ca hotararea de a anula eforturile de salvare "nu a fost una usoara, pentru ca in sinea noastra inca speram sa gasim supravietuitori, dar experienta si expertiza ne arata ca nu mai este posibil".Cominsky a mai spus ca echipele de salvare s-au folosit de toate resursele si cunostintele disponibile pentru a gasi supravietuitori.Echipele au inlaturat 124 de tone de ramasite, a adaugat el. Acestea sunt sortate si depozitate ca potentiale dovezi in ancheta privind prabusirea cladirii.Documentele emise de oficiali au dezvaluit ca existau ingrijorari inca din 2018 privind integritatea structurii Champlain Towers South.National Institute of Standards and Technology si agentiile locale investigheaza cauza prabusirii ei.