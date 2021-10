Secretarul american al apărării vine în România. Când are loc vizita lui Lloyd J. Austin III

Secretarul apărării american, Lloyd J. Austin III, va vizita România săptămâna viitoare, în cadrul unui turneu care include vizite în Georgia și Ucraina.

Evenimentul va avea loc înainte de participarea la reuniunea miniștrilor apărării din statele membre NATO, de la Bruxelles.

România este singura țară membră NATO din cadrul turneului care se încheie cu participarea secretarului apărării la reuniunea miniștrilor apărării din statele membre NATO.

Anunțul a fost făcut pe contul de Twiter al Ministerului Apărării.

.@PentagonPresSec: @SecDef and his team are preparing for a trip to Europe next week. Stops will include Georgia, Ukraine and Romania, and he will conclude this important visit with allies and partners in Brussels for the @NATO Defense Ministerial. pic.twitter.com/WLuzRTQfm8