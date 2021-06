SUA impun noi sanctiuni Belarusului, in coordonare cu statele europene si Canada

Potrivit unei declaratii a Departamentului american al Trezoreriei, citata de Reuters, 16 persoane si cinci entitati au fost incluse pe lista de sanctiuni ca raspuns fata de actiunile guvernului condus de Lukasenko de "escaladare a violentei si represiunii, inclusiv nechibzuita deturnare fortata a unui zbor comercial Ryanair si arestarea jurnalistului Roman Protasevici". In acelasi timp, guvernul de la Londra a anuntat ca "Marea Britanie, in paralel cu SUA Canada si UE a impus sanctiuni impotriva a sapte persoane si unei entitati din cadrul regimului belarus, ca raspuns fata de arestarea jurnalistului Roman Protasevici si a (prietenei sale) Sofia Sapega, in urma deturnarii ilegale a zborului Ryanair din 21 mai". Mai devreme in cursul zilei, ministrii de externe din statele UE au decis in unanimitate o noua serie de sanctiuni impotriva Belarusului. Au fost astfel adaugate 78 de nume - inclusiv doi ministri, un fiu al lui Lukasenko si fiica sa viitrega - si 8 entitati pe lista celor sanctionati pentru reprimarea opozitiei, vor fi interzise in UE importul de potasiu si produse petroliere din Belarus, plus sanctiuni ce vizeaza sectorul financiar si alte masuri cu caracter economic. Sanctiunile impotriva unor oficiali belarusi sau persoane din anturajul presedintelui Lukasenko constau in interdictii de calatorie si inghetarea eventualelor active ale acestora in tarile care adopta aceste masuri.