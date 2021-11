Kim Kardashian, modelul vedetei care nu se pricepe la nimic, dar se implică în toate

Kim Kardashian se numără, alături de patronul Leeds United, Andrea Radrizzani şi un rabin din New York, printre salvatorii unui grup de 30 de fotbaliste din Afganistan, Cele 30 de jucătoare de fotbal, majoritatea de la echipa de tineret, însoţite de familiile lor au ajuns, joi, în Marea Britanie la bordul unui charter care a aterizat la Londra. Avionul la bordul căruia s-au aflat 130 de refugiaţi a fost plătit de Kim Kardashian. Mii de sportive din Afganistan au ales să fugă din ţară după venirea la putere a talibanilor în luna august. Noul regim interzice femeilor practicarea vreunui sport şi promovează îngrădirea drepturilor acestora.

În septembrie, criticată că jignise femeile afgane

Dar acțiunea vine după ce la jumătatea lunii septembrie a fost criticată pentru că ar fi jignit femeile din Afganistancu o ţinută de prost gust. Paul Ronzenheimer, vicepreşedinte publicaţiei germane Bild, afirmă că ţinuta actriţei americane Kim Kardashian la evenimentul Met Gala, care a avut loc la New York, ar putea servi propagandei regimului de la Kabul. „A fost de prost gust, a jignit multe femei din Afganistan, care luptă din greu inclusiv pentru respectarea drepturilor lor de noua putere talibană”, a scris publicaţia.

”Kim Kardashian şi-a bătut joc de toate femeile afgane când a apărut cu voalul ei. Apariţia ei arată ignoranţă, dar de ignoranţă e vorba şi în cazul modei mondiale. (...) O femeie care are milioane de adepţi pe reţelele sociale poate deveni instrumentul de propagandă al talibanilor. Chiar dacă Kim Kardashian s-ar putea să nu dorească asta deloc”, a scris Paul Ronzheimer.

„Vedetele nu realizează ce fel de semnal transmit. Mi se pare fundamental să ridic o astfel de problemă. Imaginile cu ea sunt disponibile regimurilor de propagandă din întreaga lume. Ei iau fotografia lui Kim, o arată fetelor tinere şi spun: Uite, e chiar în New York, şi acolo se poartă vălul, aşa că şi noi o să îl impunem. Asta este ceea ce s-a transmis prin aceste fotografii, în cele din urmă”, a spus o tânără afgană.

Ţinuţa lui Kardashian, realizată de designerul Demna Gvasalia, a surprins din cap până în picioare: cizme negre, rochie neagră, mănuşi negre, chipul acoperit de o mască. Nici un milimetru de piele nu era vizibil. Ea şi-a celebrat look-ul pe Instagram, unde are 253 de milioane de adepţi.

„Este atât de trist pentru mine să văd că vedetele nu realizează ce fel de semnal trimit”. Această femeie, reprezentativă pentru multe altele, scrie Bild, nu doreşte altceva decât să poată trăi conform valorilor occidentale”, a reacţionat o tânără afgană care se ascunde de talibani după ce a văzut pozele cu Kim, potrivit lui Ronzheimer.

De altfel femeile din Afganistan au protestat recent faţă de regulile vestimentare instituite de talibani şi au iniţiat în mediul online o campanie.

„Cultura noastră nu este întunecată, nu este alb-negru, este colorată şi există în ea frumuseţe, există artă, există identitate”, a declarat, pentru BBC, Lima Halima Ahmad, cercetător afgan de 37 de ani şi fondator al Asociaţiei Afgane Paywand, care se concentrează pe problemele femeilor.

Conflictul dintre Armenia și Azerbaidjan i-a amintit vedetei din SUA de rădăcinile armene

În vară, în timpul războiului dintre Armenia și Azerbaidjean pentru controlul Nagorno-Karabah, Kim Kardashian West a anunțat că donează 1 million de dolari Fondului Armenia. Kim Kardashian West, al cărei tată biologic, Robert Kardashian, este armean, a anunțat donația printr-un videoclip postat pe contul său de pe Instagram, în care și-a încurajat admiratorii să sprijine Armenia.

Kim Kardashian West a vizitat Armenia de două ori în timpul unor filmări pentru emisiunea „Keeping Up With the Kardashians“ (Urmărind familia Kardashian), odată în 2015, când a botezat-o pe North, fiica ei, și din nou anul trecut, când familia Kardashian West și-a botezat ceilalți trei copii – Saint, Chicago și Psalm.

Implicare în politică: când cu republicanii, când cu democrați

Nu există nicio îndoială că Kim Kardashian a evoluat politic de când a aterizat pe radarul lumii în 2007. În ultimul timp s-a afișat alături de oameni precum Van Jones de la CNN și familia Trump. Evident, acest lucru a dus la întrebări dacă Kim Kardashian este Republicană sau Democrată. Kardashian a fluctuat între cele două mari partide politice din SUA. În 2012, ea s-a descris pentru The Guardian drept o „republicană liberală”, spunând că este o conservatoire în ceea ce privește politica fiscală și o social-liberală când vine vorba de drepturi.

Ea a ținut să precizeze că tinde să voteze cu democrații, dezvăluind publicației, că prima data când a votat, a optat pentru fostul președinte Barack Obama.

Kardashian a schimbat tabăra de mai multe ori

În iunie 2016, ea a declarat că a devenit democrată și intenționează să voteze pentru candidata democrată Hillary Clinton nu cu rivalul republican de atunci al acesteia, Donald Trump.

„Am descoperit că, fără îndoială, sunt alături de Hillary” susținea într-o declarație distribuită pe site-ul ei în septembrie 2016. „Sunt cu ea. Cred că Hillary va reprezenta cel mai bine țara noastră și este cea mai calificată pentru acest post. Anul acesta, nu votez doar pentru mine, ci și pentru copiii mei și am luat în considerare acest lucru cu atenție când am luat decizia.”

Dar s-a orientat apoi către familia Trump . Kardashian s-a întâlnit cu președintele Donald Trump de mai multe ori. Numai în ultimul an de mandat, ea a bătut drumul la Casa Albă de mai multe ori pentru a pleda pentru eliberarea mai multor deținuți, precum Alice Marie Johnson. (Trump i-a acordat lui Johnson clemență în iunie 2018, după ce a ispășit 21 de ani dintr-o închisoare pe viață ca urmare a unei infracțiuni non-violente privind drogurile.) . A mărturisit la CNN că au fost mulți care au avertizat-o să nu se mergă la Casa Albă pentru că imaginea ei ar avea de suferit din cauza afișării cu Trump.

Acum pe măsură ce criptomonedele au devenit la modă, nu putea să rateze ocazia. Influeceri renumiți, precum familia D’Amelio și Tana Mongeau, au început să posteze reclame plătite pe platformele lor de socializare pentru diferite monede digitale. Kim Kardashian West nu putea rata momentul a postat duminică o reclamă pentru ethereummax pe pagina sa de Instagram unde are 250 de milioane de urmăritori. „Băieți, sunteți interesați de cripto?”, suna postul vedetei care se baga în toate.

Clanul Kardashian

Kim Kardashian a avut ”norocul” de a se naşte în familia potrivită. Tatăl ei biologic este celebrul avocat Robert Kardashian, cu o avere considerabilă. După divorţul mamei sale, Kris Jenner, de tatăl biologic, aceasta s-a căsătorit cu Bruce Jenner, un atlet olimpic. Aşadar, Kim a avut dintotdeauna un anumit statul social.

Surorile Kardashian au devenit foarte cunoscute încă din anul 2002. Acestea au debutat în televiziune în urma serialului care le-a consacrat întreaga familie. Keeping Up With Kardashian. Alături de mama lor, au creat un adevărat imperiu și se bucură de milioane de admiratori. Cu toate acestea, puțini știu care este povestea de viață din spatele faimei lor.

Surorile Kardashian au devenit celebre cu ajutorul mamei lor, Kris Jenner. Aceasta este femeia care a reușit să construiască un adevărat imperiu și să aducă faima fiicelor sale la următorul nivel. Kris a fost căsătorită cu avocatul Robert Kardashian alături de care le-a avut pe Kourtney, Kim, Khloe și Robert Kardashian Jr.

După divorț s-a recăsătorit cu Bruce Jenner de unde au rezultat Kendall și Kylie. Jenner și-a dorit să creeze o lume ideală pentru copiii săiși a făcut tot posibilul pentru a le aduce în lumina reflectoarelor. Kris nu s-a ferit să-și expună viața.

Kourtney este cea mai mare dintre surorile Kardashian. În vârstă de 42 de ani aceasta a devenit celebră în 2005 după ce a apărut în seria Filthy Rich: Cattle Drive. În octombrie 2007, Kim şi familia sa au semnat contractul unui reality show care le purta numele: ”Keeping up with the Kardashians”. În 2008, a reuşit să apară chiar şi-ntr-un film, ”Disaster Movie, care s-a dovedit a fi precum numele: ”un dezastru”, iar Kim nu a primit recenzii prea bune pentru rolul său. A devinit una dintre imaginile centrale ale serialui Keeping Up With The Kardashian.

Aceasta deține împreună cu surorile ei o linie de haine. A apărut de-a lungul timpului în mai multe emisiuni, iar o parte din bani i-a câștigat din campaniile pe care le-a derulat. Aparțitia lui Kourtney în diferite reclame sau asocierea sa cu branduri de renume îi aduc anual venituri imense.

Împreună cu sora sa, Kim, au apărut într-un nou serial de televiziune, Kourtney and Kim Take Miami care a început să se difuzeze din anul 2013. Fiind cea mai mare dintre surorile Kardashian, aceasta s-a aflat mai tot timpul sub atenția presei.

Cunoscută de milioane de oameni, Kim Kardashian și-a făcut prima dată debutul în 2002. De atunci faima sa a continuat să crească și a fost gestionată de către mama sa. Kim și-a construit o prezență semnificativă pe rețelele de socializare, unde este urmărită de fani din întreaga lume. Conform mai multor publicații Kim este cea mai cunoscută dintre surorile Kardashian.

Vedeta a devenit cunoscută mai ales pentru apariția în serialul Keeping Up With The Kardashians. Vedeta internațională nu s-a oprit doar aici, aceasta a lansat mai multe produse sub numele său, precum și o celebră linie de haine. În anul 2014, aceasta s-a căsătorit cu rapper-ul Kany West și împreună au avut patru copii. Aceasta și-a început și cariera de actriță și a apărut în mai multe filme precum Disaster Movie și Deep în the Valley. În ultimii ani, Kim și-a dedicat întreaga atenție pentru a-și dezvolta propriul business, iar lucrurile apr să meargă perfect pentru ea.

Prietenie cu Paris Hilton

Prin adolescenţă, Kim a făcut cunoştinţă cu Paris Hilton, care a şi ”angajat-o” pe un post de asistentă personală. Însă, între cele două a fost mai mult de o relaţie „şef-angajat”. În scurt timp, cele două s-au împrietenit, iar Kim a ajuns să meargă în toate cluburile exclusiviste în care mergea şi moştenitoarea imperiului Hilton. Uşor, uşor, prietenii lui Paris au devenit prietenii lui Kim. La un moment dat, probabil când Kim şi-a dat seama că poate fi chiar ea în lumina reflectoarelor, relaţia dintre cele două a devenit tensionată şi ulterior s-a rupt.

În acelaşi an, Kim a concurat şi-n emisiunea ”Dansează printre stele”. Din păcate pentru ea, talentul pentru dans n-a ieşit la iveală prea mult şi i-a adus o eliminare în al treilea episod al acelui sezon.

Între timp Kim n-a renunţat la gândul să devină actriţă şi a mai bifat o apariţie într-un film. De data aceasta, starleta a apărut în ”How i met your mother”, unde nu a reuşit, din nou, să se impună. De aici încolo au urmat şedinţe foto incendiare, reclame, invitaţii în emisiuni celebre, chiar şi o statue în muzeul de ceară ”Madame Tussauds”, etc.

În august 2011, a decis că este timpul să bifeze şi o căsnicie, aşa că i-a spus ”da” jucătorului NBA Kris Humphries după o relaţie de un an şi jumătate. Doar 72 de zile i-a luat lui Kim să-şi dea seama că soţul său nu este bărbatul pe care şi-l doreşte alături tot restul vieţii. Divorţul a fost, desigur, precum nunta: ”cu surle şi trâmbiţe”. Kim îşi trăieşte prezentul cu rapperul Kanye West.

În anul 2015, conform publicației Time, Kim s-a aflat în top 100 cei mai influenți oameni din lume. Din 2014 și până în prezent Kim a construit un adevărat imperiu cu ajutorul rețelelor de socializare.

La fel ca celelalte surori ale sale, Khloe Kardashian a atins culmile succesului în anul 2007 când a debutat în serialul familie. Succesul său a fost atât de mare încât alături de cealaltă sora a sa, Khloe a ajuns să participe la alte două serii de televiziune, Kourtney and Khloe Take Miami și Kourtney și Khloe Take The Hamptons.

Khloe a fost căsătorită cu un celebru jucător de baschet Lamar Odom. La scurt timp după ce s-au căsătorit au început să joace în propriul serial de televiziune, Khloe și Lamar. La fel ca surorile Kardashian mai mari, Khloe este implicată în industria modei. Ea deține alături de celelate două surori ale sale o linie de haine.

În anul 2016, Khloe a găzduit propriul talk show, Kocktails with Khloe. Acesta a înregistrat un real succes. De-a lungul timpului s-au format mai multe controverse privind corpul lui Khloe.

Aceasta a fost acuzată în repetate rânduri că folosește mai multe aplicații pentru a-și edita fața și corpul, în cele din urmă Khloe a recunoscut faptul că folosește una din celebrele aplicații pentru a-și edita trăsăturile naturale.

Puțin sunt cei care știu că surorile Kardashian au și un frate. În vârstă de 34 de ani, Rob este fratele mai mic al celor trei surori. La fel ca ele și el a debutat la început în urma serialului televizat Keeping Up With The Kardashians. Cu toate acestea, Rob s-a făcut remarcat și pentru alte lucruri.

Acesta deține propria line de șosete și este implicat în mai multe afaceri cu brand-uri de renume. În anul 2011, Rob a luat parte la celebra competiție Dancing With The Stars unde a reușit să ajungă pe locul doi alături de partenera sa. De asmenea, Rob a absolvit la Universiattea din California și a obținut o licență în business.

Surorile Kardashian au și alte două surori mai mici pe lângă fratele lor Rob. Kylie, de exemplu are doar 23 de ani. Ea este deja o cunoscută personalitate în social media, dar și o femeie de afaceri.

La fel ca surorile sale și-a început cariera în ruma serialului de televiziune Keeping Up with the Kardashians în 2007. Totuși, Kylie nu a vrut să se oprească aici și și-a deschis propria companie de produse cosmetice. La doar 14 ani deja colabora cu renumite brand-uri de haine și apărea în mai multe reviste și spoturi de publicitate, ea fiind totodată cea mai mmică dintre surorile Kardashian.

Kendall Jenner nu este nici ea departe de faima surorilor sale. Aceasta a intrat în modeling încă de la vârsta de 14 ani. Faima și celebritatea le-a atins în special atunci când s-a alăturat show-ului de televiziune al surorilor sale.

Acesta nu doar că s-a axat mai mult decât surorile sale pe cariera de model, dar a și lansat propria linie de ojă. Împreună cu suorile Kardaqshian deține mai multe afaceri care îi cresc averea anual. În plus, conform Forbes în anul 2015, ar fi avut o avere estimată la 4 milioane de dolari.

