Varianta Delta, pe cale sa devina predominanta in SUA. Procentul mutatiei din totalul cazurilor

La o conferinta de presa, Walensky a declarat ca este vorba despre o varianta "hipertransmisibila" care a ajuns sa ocupe locul al doilea in clasamentul celor mai prevalente variante ale noului coronavirus detectate din Statele Unite, fiind devansata doar de varianta Alfa, detectata prima data in Marea Britanie.Cresterea cazurilor de COVID-19 provocate de mutatia Delta ingrijoreaza autoritatile americane, care poarta discutii privind reintroducerea mastilor sanitare dupa ce comitatul Los Angeles si Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) au recomandat purtarea lor in spatiile inchise, inclusiv pentru persoanele vaccinate.La randul sau, guvernatorul statului Illinois, J.B. Pritzker, a recomandat purtarea mastii ca urmare a cresterii numarului de infectari.Principalul consilier al guvernului american in domeniul epidemiologiei, Anthony Fauci , a explicat la o conferinta de presa ca persoanele vaccinate cu schema completa "au un grad inalt de protectie impotriva noii variante" a coronavirusului."Prin urmare, nu este nevoie sa poarte masca, fie in interior sau in exterior", a adaugat Fauci, pe aceeasi linie cu recomandarile CDC.Totusi, Fauci a precizat ca autoritatile la nivel local, precum cele din comitatul Los Angeles sau din statul Illinois, sunt indreptatite sa ia propriile masuri in functie de situatia epidemiologica din comunitatile lor.Atat Fauci, cat si Walensky au declarat ca cel mai bun mod de a face fata raspandirii variantei Delta este de a continua campania de vaccinare in Statele Unite.Directoarea CDC a reamintit totusi ca peste 1.000 de comunitati din aceasta tara au o rata de vaccinare de sub 30 %, ceea ce face ca populatia lor sa fie "vulnerabila".Varianta Delta a noului coronavirus s-a extins in numeroase tari, fapt care starneste numeroase ingrijorari, tinand cont de capacitatea sa ridicata de transmisibilitate.