Întâlnire discretă între Washington şi Moscova la Geneva. Discuțiile caracterizate drept „profesioniste şi substanţiale”, urmate de alte declarații provocatoare

Declarațiile provocatoare au continuat insă

Joe Biden: Rusia nu are nimic altceva în afară de petrol şi arme nucleare

Întâlnirea de miercuri de pe malul lacului Geneva, între delegaţiile conduse de diplomata Wendy Sherman, numărul 2 în Departamentul de Stat al SUA , şi de ministrul adjunct de externe Serghei Riabkov, din partea Rusiei, s-a desfăşurat cu uşile închise şi fără prezenţa presei."Discuţiile de la Geneva au fost profesioniste şi substanţiale, iar cele două delegaţii au căzut de acord să se întâlnească în şedinţă plenară la sfârşitul lui septembrie", a explicat într-un comunicat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Ned Price.Serghei Riabkov s-a declarat "foarte mulţumit" de modul în care s-a desfăşurat reuniunea, cu discuţii "pragmatice, profesioniste şi precise" şi a confirmat următoarea întâlnire la sfârşitul lui septembrie, potrivit agenţiilor ruse de presă.Responsabilii americani urmează să-i informeze pe aliaţii lor din NATO despre conţinutul discuţiilor cu prilejul unei scurte vizite la Bruxelles, joi.În aşteptarea noii reuniuni din septembrie, cele două părţi vor avea consultări neoficiale pentru a determina "ce subiecte vor fi abordate de grupurile de experţi în această a doua sesiune plenară", a adăugat Ned Price.La rândul său, Serghei Riabkov a subliniat că Washingtonul şi Moscova nu au putut să se pună de acord asupra modalităţii de a depăşi criza legată de controlul armamentului."Este foarte complicat. Această problemă a fost neglijată prea mult timp şi suntem abia la începutul unui proces de schimb de opinii", a declarat el pentru presa rusă.Potrivit unei responsabile cu rang înalt din cadrul Departamentului de Stat, care s-a exprimat sub condiţia anonimatului, "acest dialog se referă la aspecte care au legătură sau ar putea duce la ameninţarea utilizării armelor nucleare într-o criză ori în caz de conflict sau care ameninţă să destabilizeze relaţia bilaterală"."Reuniunea de astăzi este începutul acestui dialog cu Federaţia Rusă. Delegaţia americană a discutat despre priorităţile SUA, mediul de securitate actual, percepţia naţională a ameninţărilor la adresa stabilităţii strategice, perspectivele în domeniul controlului armamentului şi formatul viitoarelor sesiuni ale dialogului strategic", a precizat la rândul său purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat.Cele două părţi au avut grijă să-şi tempereze aşteptările înainte de reuniune.Întâlnirea a avut loc pe fondul unor tensiuni pe mai multe fronturi între cele două naţiuni, Statele Unite ameninţând Moscova cu măsuri dacă Rusia nu va înceta valul de atacuri cibernetice despre care oficialii americani spun că provin în mare parte de pe teritoriul său.Rusia neagă orice responsabilitate, însă Putin a lăudat eforturile administraţiei Biden de a face relaţiile mai previzibile.Dar marţi, preşedintele american l-a atacat fără menajamente pe omologul său rus într-un discurs adresat serviciilor de informaţii. El a acuzat Rusia că a încercat din nou să influenţeze alegerile din SUA, aşa cum a făcut-o şi în 2016."Aceasta este o încălcare pură a suveranităţii noastre", a acuzat el.Vladimir Putin ''are o problemă reală, este şeful unei economii care are arme nucleare şi puţuri de petrol şi nimic altceva'', a declarat Joe Biden, adăugând: ''Acest lucru îl face şi mai periculos în opinia mea''.La summitul lor din 16 iunie, cei doi preşedinţi - care deţin cele mai mari două arsenale nucleare din lume - au subliniat necesitatea de a vorbi unul cu celălalt, amintind că Moscova şi Washingtonul, chiar şi în perioada de vârf a Războiului Rece, discutau între ele pentru a evita ce era mai rău.Media fiind ţinute la distanţă, singurele imagini ale întâlnirii sunt două fotografii difuzate de misiunea americană la Geneva. Wendy Sherman şi Serghei Riabkov pot fi văzuţi lovindu-şi cotul în semn de salut, în faţa celor două drapele, american şi rus. În a doua imagine, cei doi diplomaţi, care poartă mască de protecţie, stau faţă în faţă, mai scrie AFP.Declarația președintelui american Joe Biden conform căreia Rusia nu are nimic altceva în afară de petrol şi arme nucleare i-a nemulțumit pe oficialii de la Kremlin. Potrivit acestora, liderul de la Casa Albă nu cunoaște suficient Rusia, având în vedere că afirmațiile sale sunt departe de realitate. Totodată, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, îl acuză pe Biden că a făcut aceste remarci doar ca să impresioneze, scrie Reuters.Biden a făcut marţi aceste afirmații în timpul unui discurs în care a avertizat că, dacă Statele Unite vor ajunge în situaţia unui „război real” cu o „mare putere”, aceasta ar putea fi rezultatul unui atac cibernetic semnificativ asupra SUA, el subliniind ceea ce Washingtonul vede ca fiind ameninţări în creştere din partea Rusiei şi a Chinei.Totodată, Biden a susținut că serviciile secrete americane sunt superioare celor ruseşti și că președintele rus are „cu adevărat o problemă”, ceea ce „îl face mai periculos”.„El (Putin) conduce o economie care are arme nucleare şi zăcăminte de petrol şi nimic altceva. Nimic altceva. Economia lor este ..., ce? A opta cea mai mică din lume acum, cea mai mare din lume? El ştie că are cu adevărat o problemă, ceea ce în opinia mea îl face chiar şi mai periculos”, a estimat preşedintele american.În replică, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că are impresia că preşedintele Biden, care a rostit acel discurs în timpul unei vizite la Oficiul Directorului Informaţiilor Naţionale (ODNI), şi-a croit mesajul special pentru comunitatea de informaţii a SUA şi a dorit să impresioneze acolo.„Să pretinzi că nu există nimic altceva în Rusia (în afară de petrol şi arme nucleare) este greşit. Aceasta arată cunoştinţe incorecte şi o neînţelegere a Rusiei moderne”, potrivit oficialului rus.