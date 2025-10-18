Cum ar arăta dacă Rusia ar ocupa din Germania, Italia, Belgia sau SUA cât ocupă din Ucraina. O revistă germană prezintă hărți îngrozitoare, în timp ce Trump spune Moscovei „până aici”

Recenta întâlnire dintre Trump și Zelenski nu a dat cine știe ce rezultate, soarta războiului din Ucraina schimbându-se în numai 24 de ore anterioare acestei întâlniri, când președintele american și-a retras ceea ce părea a fi un anunț iminent conform căruia ar fi urmat să acorde rachete Tomahawk Ucrainei.

Mai mult, președintele american a spus că Volodimir Zelenski și Vladimir Putin mai bine s-ar opri aici și ar pune capăt războiului în punctul în care se află acesta acum.

O revistă germană ilustrează însă pe coperta celei mai recente ediții ce ar însemna, comparativ cu teritoriile altor țări, suprafața pe care Putin o ocupă acum în Ucraina.

În prezent, Rusia ocupă aproximativ 20% din Ucraina, sau 114.500 de kilometri-pătrați. Astfel, teritoriul pe care îl controlează acum armata lui Putin este echivalentul a trei landuri germane – Badden-Wurtemberg, Bavaria și Saxonia, a unei treimi din Italia, a două regiuni administrative franceze - Rhône-Alpes și Bourgogne sau a statului american Pennsylvania.

În raport cu țările mai mici, suprafața de teritoriu ucrainean ocupată de ruși arată și mai rău - aproape de patru ori cât Belgia și mai mult decât Cehia și Portugalia. Iar dacă Putin ar ocupa din Grecia cât ocupă din Ucraina, statul elen ar rămâne cu o singură regiune mică, din nordul țării.

Nu în ultimul rând, trebuie remarcat faptul că mulți specialiști afirmă că Vladimir Putin trage de timp cu noi întâlniri de tipul celei pe care Trump a propus-o la Budapesta, iar asta numai ca să poată ocupa și mai mult teritoriu ucrainean.

