Țările unde visezi să îmbătrânești. Topul celor mai bune destinații din lume pentru viața de după pensie

Duminica, 12 Octombrie 2025, ora 19:20
Țările unde visezi să îmbătrânești. Topul celor mai bune destinații din lume pentru viața de după pensie
Soare, siguranță, aer curat și servicii medicale de top, acestea sunt ingredientele unei bătrâneți fericite, potrivit celui mai recent raport realizat de Global Citizen Solutions, care a analizat 44 de țări din întreaga lume. Studiul arată unde poți trăi confortabil după pensionare, fără stresul costurilor ridicate sau al birocrației.

Pe primul loc se află Portugalia, țara care reușește să combine perfect clima blândă cu un nivel de trai accesibil. Un cuplu poate duce o viață confortabilă cu 1.700–2.500 de euro pe lună, beneficiind de un sistem public de sănătate performant și de asigurări private între 400 și 1.000 de euro pe an. Țara se remarcă și prin siguranță, ritmul relaxat al vieții și deschiderea localnicilor către vorbitorii de engleză.

Mauritius și Spania, pe următoarele poziții

Pe locul al doilea se află Mauritius, insula exotică din Oceanul Indian, care atrage tot mai mulți europeni dornici de o pensionare „fiscal avantajoasă”. Cu un cost lunar de 1.800–2.700 de euro pentru un cuplu, Mauritius oferă un sistem de taxe simplu și stimulente pentru străini, inclusiv un impozit pe venit redus cu 15%.

Spania ocupă poziția a treia, grație sistemului medical excelent și calității vieții, chiar dacă traiul este ceva mai scump: între 2.000 și 2.800 de euro lunar pentru un cuplu. Asigurarea de sănătate universală costă între 50 și 200 de euro pe lună, iar clima mediteraneană și diversitatea culturală rămân principalele atuuri.

În clasament urmează Uruguay, unde costul vieții variază între 1.500 și 1.900 de euro lunar, și Austria, preferată de cei care pun accent pe stabilitate și infrastructură impecabilă, deși aici cheltuielile pot ajunge la 3.500 de euro pe lună pentru un cuplu.

