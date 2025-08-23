Tarifele lui Trump, soluție pentru deficitul uriaș al SUA? Cum arată estimarea Biroului pentru Buget al Congresului

Autor: Vlad Ionescu
Sambata, 23 August 2025, ora 18:01
106 citiri
Tarifele lui Trump, soluție pentru deficitul uriaș al SUA? Cum arată estimarea Biroului pentru Buget al Congresului
FOTO: Hepta

Noile tarife impuse de președintele Donald Trump ar putea reduce deficitul bugetar american cu aproximativ 4 trilioane de dolari în următorii zece ani, arată o estimare a Biroului pentru Buget al Congresului (CBO).

Conform analizei, veniturile suplimentare aduse de taxele vamale ar putea diminua deficitele primare cu 3,3 trilioane de dolari și ar reduce cu încă 700 de miliarde de dolari costurile cu dobânzile la datoria federală. Cu toate acestea, specialiștii avertizează că actualele tarife ar putea fi contestate atât la nivelul negocierilor comerciale, cât și în instanțele internaționale.

Deficitul continuă să crească, în ciuda veniturilor din taxe

CBO notează că aceste venituri nu ar fi suficiente pentru a compensa pe deplin efectele pachetului masiv de reduceri de taxe și creșteri de cheltuieli adoptat de republicani, care singur ar urma să adauge 3,4 trilioane de dolari la deficit în următorul deceniu.

În prezent, datoria federală a SUA a atins nivelul record de 37,18 trilioane de dolari, potrivit datelor Trezoreriei. Chiar dacă în anul fiscal curent încasările din tarife au depășit 26 de miliarde de dolari, mult peste nivelul anterior, Congresul american are până la sfârșitul lui septembrie să adopte legile de finanțare.

#international, #Donald Trump, #statele unite , #Statele Unite
