Rusia dispare încet dar sigur. Fostul șef al Băncii Naționale a Ucrainei spune că porțiuni uriașe din estul țării sunt locuite de chinezi sau nord-coreeni care vin la muncă

Rusia nu mai este teritoriul imens care se pretinde a fi, după cum arată fostul șef al Băncii Naționale a Ucrainei, care arată faptul că porțiuni uriașe din estul țării sunt, practic, locuite în acest moment de chinezi sau nord-coreeni care vin la muncă.

Astfel, arată Kyrylo Shevchenko într-o postare pe X, Extremul Orient al Rusiei scapă încet dar sigur de sub controlul Moscovei, din moment ce Kremlinul, lipsit de fonduri, „plătește” acum aliații din timpul războiului cu acces la terenurile și forța sa de muncă.

„Comerțul Chinei cu Rusia a crescut cu 36% anul acesta, dar Beijingul nu investește nimic în infrastructură - își extinde doar influența și populația, cu până la 2 milioane de chinezi trăind acum între Vladivostok și Ural. Între timp, peste 50.000 de muncitori nord-coreeni construiesc proiectele Rusiei pentru salarii de mizerie, trimițând 500 de milioane de dolari anual către Phenian”, spune fostul executiv al Băncii Naționale a Ucrainei.

🇷🇺📉 Russia’s Far East is slipping from Moscow’s control. Lacking funds, the Kremlin now “pays” wartime allies with access to its land and labor. China’s trade with Russia grew 36% this year, but Beijing invests nothing in infrastructure — only expands influence and population,… pic.twitter.com/E0aJCr4bxR — Kyrylo Shevchenko (@KShevchenkoReal) October 17, 2025

Ads

Acesta își încheie mesajul spunând că două state nucleare profită de decăderea Rusiei, deoarece Moscova riscă să piardă controlul asupra a 40% din propriul teritoriu. Xi Jinping este cu ochii pe Extremul Orient Rus, așa cum este și cu ochii pe Taiwan, doar că nu o spune prea tare. Rusia este singura țară europeană care a luat teritorii de la muribundul Imperiu Chinez în anii 1800 și care nu le-a returnat. Așa-numita „Manciuria Rusească”, care include inclusiv Vladivostok, au ajuns în componența Rusiei în 1860. China a recuperat Hong Kong și Macao, dar nu și aceste teritorii aflate la mii de kilometri de Moscova și greu de apărat de o armată rusă epuizată.

Ads

În context, trebuie reamintit însă că Kyrylo Shevchenko nu este un personaj lipsit de controverse, acesta fiind dat în trecut în urmărire de structurile anticorupție din Ucraina după ce și-a dat, practic, demisia de la șefia Băncii Naționale a Ucrainei citând „probleme de sănătate agravate de doi ani de presiune politică pe acest post” și a fugit în Austria.

Autoritățile austriece au refuzat însă să-l extrădeze, spunând că faptele de care este acuzat acesta pot fi de asemenea pedepsite în Austria.

Ads