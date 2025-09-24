2015, anul care a zguduit lumea - cele mai importante evenimente, in 60 de secunde (Video)

Un clip de un minut, care trece in revista cele mai importante evenimente din 2015, e viral pe retelele sociale.

Filmuletul realizat de Reuters debuteaza cu evenimentele tragice petrecute la inceputul anului, in Franta, in redactia Charlie Hebdo, si se incheie cu avionul rusesc doborat pe teritoriul Turciei.

"The Year in 60 seconds/Anul in 60 de secunde" contine imagini de la evenimentele care au zguduit lumea, dar si de la intalniri istorice, ca cea dintre presedintele SUA, Barack Obama si presedintele rus, Vladimir Putin.

Nu lipsesc nici imagini care ilustreaza criza imigrantilor, considerata un punct de rascruce in istoria Europei.

Si IBTimes a realizat un clip similar, care contine inclusiv imagini cu printesa Charlotte sau evadarea lui El Chapo.

