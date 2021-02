A murit Anis Naccache, fosta mana dreapta a teroristului Carlos Sacalul. A fost rapus de COVID-19

Prezentat de catre Sana drept un "activist si politolog", Naccache este considerat mana dreapta a lui Carlos Sacalul , o figura a terorismului international in anii '70 si '80, care ispaseste o pedeapsa la inchisoare pe viata in Franta.Postul de stiri panarab Al-Mayadeen, unde era primit adesea ca si comentator, a anuntat ca trupul acestuia urmeaza sa fie transferat marti la Beirut, pentru a fi inmormantat.Un fost activist de stanga, care a aderat in adolescenta la miscarea palestiniana Fatah din Liban , a luptat impotriva fortelor israeliene in Razboiul Civil libanez (1975-1990). Impreuna cu Carlos , pe adevaratul sau nume Illich Ramirez Sanchez, el a participat in 1975 la luarea de ostatici a unor ministri din tari cadrul Organizatiei Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEP), la Viena, planificata de catre gruparea palestiniana "Septembrie Negru". In aceasta operatiune, comandoul a ucis trei persoane inainte sa ia 70 de persoane ostatice, inclusiv 11 ministri.Anis Naccache a fost condamnat in 1980 la inchisoare pe viata, in urma unei tenatative de asasinare esuate, in apropiere de Paris, a lui Shapour Bakhtiar, ultimul premier al sahului Iranului. Doi francezi, inclusiv un politist, au fost ucisi in acest atac.Naccache, al carui caz s-a aflat timp de zece ani in centrul unui conflict intre Paris si Teheran, a fost gratiat in 1990 de catre presedintele Francois Mitterrand si expulzat in Iran In ultimii ani el era invitat cu regularitate drept comentator pe platouri ale unor televiziuni proiraniene, precum postul Al-Manar al miscarii siite libaneze Hazbollah sau postul Al-Mayadeen.Cunoscut prin sustinerea sa a regimului lui Bashar al-Assad, Naccache "a jucat pana la mijlocul anilor '90, un rol important in coordonarea intre conducerea Revolutiei palestiniene si a Revolutiei islamica din Iran", aminteste Sana.