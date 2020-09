Al-Qaida ameninta din nou Charlie Hebdo dupa ce saptamanalul a republicat caricaturile cu profetul Mohamed

Raidul criminal asupra Charlie Hebdo "nu a fost un incident punctual", a avertizat organizatia jihadista in revista sa publicata vineri, evocand faptele "fratilor eroi Kouachi", autorii atacului, pe care l-au revendicat in numele Al-Qaida in Yemen inainte de a fi ucisi de fortele de ordine.Pentru a marca inceperea, pe 2 septembrie, a procesului de la Paris al atentatelor asupra redactiei Charlie Hebdo, a unor politisti si a unui magazin evreiesc din capitala Frantei, jurnalul satiric a publicat pe prima pagina caricaturile cu Mahomed care au transformat saptamanalul intr-o tinta a jihadistilor.Presedintele Macron "a dat unda verde pentru aceasta reeditare", mai acuza Al-Qaida. "Daca libertatea voastra de expresie nu respecta nicio limita, pregatiti-va sa va confruntati cu libertatea actiunilor noastre", ameninta organizatia jihadista in revista publicata pe 11 septembrie, data care marcheaza implinirea a 19 ani de la atentatele din septembrie 2001 de pe teritoriul SUA.Tot potrivit SITE, un organ media afiliat organizatiei jihadiste Statul Islamic a amenintat si el Charlie Hebdo cu represalii la inceputul lui septembrie, dupa republicarea caricaturilor cu Mahomed.In procesul care tocmai a inceput, 14 inculpati sunt judecati pentru ca i-au ajutat in diverse grade pe fratii Said si Cherif Kouachi si pe Amedy Coulibaly, autorii atacurilor soldate cu 17 morti intre 7 si 9 ianuarie 2015.Pe 7 ianuarie 2015, fratii Kouachi au asasinat 11 persoane intr-un atac armat asupra redactiei Charlie Hebdo din Paris, iar apoi au fugit si au ucis un politist.A doua zi, Amedy Coulibaly, care l-a cunoscut pe Cherif Kouachi in inchisoare, a ucis o politista municipala in apropiere de Paris, apoi, pe 9 ianuarie, a omorat patru barbati, toti evrei, in timpul unei luari de ostatici in magazinul Hyper Cacher, din estul Parisului.Periplul criminal s-a incheiat cu uciderea celor trei jihadisti in urma unui dublu asalt al fortelor de securitate, desfasurat aproape simultan in magazin si intr-o imprimerie din regiunea pariziana unde atacatorii de la Charlie Hebdo incercasera sa se ascunda.