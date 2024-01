Al Qaida vrea sa puna bombe in silicoane?

Metodele teroristilor devin din ce in ce mai ingenioase, avertizeaza un raport al Administratiei americane, in care se afirma ca al Qaida ar putea pune la cale atentate implantand chirurgical explozibil sub piele.

In acest fel, teroristii ar putea incerca sa scape de scanerele aeroporturilor si ar reusi sa puna in aplicare atentate in avioane.

Desi oficialii americani afirma ca nu exista un pericol imediat, noi informatii ar putea duce la inasprirea masurilor de securitate pe aeroporturi.

Potrivit raportului oficial, amenintarea va proveni, probabil, din strainatate, iar autoritatile federale cer masuri de precautie in Statele Unite si in strainatate.

Strategiile echipelor de securitate de pe aeroporturi vor include, astfel, interactiunea cu pasagerii si imbunatatirea performantelor tehnologice ale aparaturii de control.

CBS reaminteste ca, in 2004, al Qaida a incercat sa doboare un avion cu ajutorul unei bombe plasate in intr-un pantof. Cinci ani mai tarziu, explozibil a fost plasat in lenjeria intima a unui terorist.

Postul de televiziune citat a discutat chiar cu un chirurg estetician, care afirma ca pana si in silicoane poate fi ascuns explozibilul necesar distrugerii unui avion.

"Daca este vorba de o femeie, o bomba ar putea fi ascunsa si in implanturile cu silicon, iar daca este vorba despre un barbat, aceasta ar putea fi bagata in fese", afirma Howard Bellin, chirurg plastician din New York.

Pro Publica subliniaza faptul ca actualele scanere de pe aeroporturi pot "vedea" oasele si metalul, dar nu pot "trece" prin plastic.

Steven W. Smith, inventatorul scanerelor digitale de pe aeroporturi, sustine ca acestea nu pot detecta substantele chimice invelite in materiale plastice.

