Ancheta in Franta cu privire la "complicitate la asasinat terorist", dupa decapitarea profesorului Samuel Paty

Teroristul Abdullakh Anzorov a mituit doi elevi, carora le-a propus intre 300 si 350 de euro, a dezvaluit procurorul antiterorist.El le-a spus ca vrea "sa-l filmeze pe profesor, pentru a-l obliga sa ceara iertare cu privire la caricatura profetului" Mahomed, dar si pentru "a-l umili si a-l lovi".Procurorul a anuntat, de asemenea, ca mai multe contacte telefomnice si scrise au avut loc intre terorist si tatal unei eleve, Brahim C., care a postat o inregistrare video pe retele de socializare prin care indemna la o mobilizare impotriva lui Samuel Paty, in urma unui curs despre caricaturile profetului Mahomed din revista satirica Charlie Hebdo , la care, afirma el, a asistat si fiica sa."Este clar ca profesorul era desemnat drept o tinta pe retele de socializare", a subliniat procurorul."Ancheta a demonstrat ca polemica declansata de catre acest (tata) avea la baza fapte inexacte", a spus Jean-Francois Ricard.Fiica lui Brahim C. nu a participat la cursul de educatie civica al lui Samuel Paty.Excluderea elevei nu avea nimic a face cu cursul profesorului decapitat, ci cu probleme de comportament ale elevei.De asemenea, eleva nu facea parte din clasa a patra, care a asistat la cursul despre libertatea de exprimare de la 5 octombrie al lui Samuel Paty.Procurorul a confirmat de asemenea faptul ca asasinarea lui Samuel Paty face parte dintr-un "context de apeluri la crime" lansat dupa republicarea caricaturilor lui Mahomed de catre saptamanalul satiric Charlie Hebdo, la inceputul lui septembrie, inainte de inceputul procesului atentatelor de la 15 ianuarie 2015, la Paris.Jean-Francois Ricard a evocat atacul cu satarul comis la 25 septembrie in fata fostului sediu al Charlie Hebdo, si "trei comunicari" ale gruparii teroriste Al-Qaida si ale aripii sale yemenite, care indemnau la "uciderea" celor care s-au aflat la originea redifuzarii acestor desene.Ancheta cu privire la "complicitate la asasinat terorist" ii vizeaza, asadar pe Brahim C. si pe activistul islamist radical Abdelhakim Sefrioui, care "respinge orice responsabilitate in trecerea la fapte a atacatorului".In fine, teroristul a postat pe retele de socializare un mesaj audio in limba rusa, dupa care a postat fotografia victimei sale, a declarat o sursa apropiata dosarului pentru AFP.In acest mesaj, autentificat de catre sursa si de care AFP are cunostinta, Abdullakh Anzorov declara, intr-o rusa ezitanta, ca l-a "razbunat pe profet", reprosand profesorului de istorie-geografie faptul ca l-a "aratat in mod insultator".