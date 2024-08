Atac Boko Haram cu 151 de morti

Un atac al gruparii extremiste Boko Haram, comis intr-un sat din nord-estul Nigeriei, s-a soldat cu cel putin 151 de morti. Multi dintre acestia au murit inecati incercand sa se salveze prin traversarea unui rau.

Aproximativ 140 de persoane au murit in raul de langa satul Yadin Kukuwa si 11 au fost ucise prin impuscare de militantii islamisti, a declarat un localnic ce a scapat cu viata, scrie The Independent.

Vestea atacului petrecut saptamana trecuta a ajuns abia acum la presa deoarece comunicatiile telefonice in zona au fost distruse in urma atacurilor gruparii extremiste.

"Au venit in numar mare, pe motociclete si in masini, au intrat in oras si au impuscat oamenii", a povestit si Tanimu Magaji, alt localnic, refugiat in orasul Damaturu.

"Unii au murit impuscati si multi altii s-au inecat in rau cand au fugit de violente. Eu mi-am pierdut fratele in acest atac", a povestit acesta.

Atacul nu a fost revendicat insa Boko Haram a ucis mii de oameni in campania de sase ani din Nigeria prin care cauta sa isi creeze un stat unde sa impuna propria interpretare dura a legii islamice.

