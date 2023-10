Atac la un hotel din Mali: Bilantul mortilor a crescut - 5 angajati ONU, printre morti

Treisprezece persoane, dintre care cinci angajati ai Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), patru soldati malieni si patru teroristi au fost ucisi in timpul luarii de ostatici care a avut loc vineri la un hotel de Sevare, in centrul Mali, potrivit unui nou bilant, anuntat duminica de guvernul de la Bamako.

"Bilantul definitiv" numara "patru soldati ai Fama", fortele armate maliene, "cinci angajati ai Misiunii ONU in Mali si patru teroristi" ucisi in operatiunile din timpul atacului asupra hotelului "Byblos" din Sevare, a precizat guvernul malian in comunicat. Cei cinci angajati ai Misiunii ONU in Mali (Minusma) erau "un sofer malian, un sud-african, doi ucraineni si un nepalez", informeaza AFP.

Atac terorist comis intr-un hotel din Mali: Cel putin sapte morti

"Sapte suspecti au fost arestati" de fortele maliene, care numara "opt raniti" in randurile lor, potrivit aceluiasi comunicat. De asemenea, potrivit guvernului malian, "patru ostatici au fost eliberati", dintre care doi ucraineni, un rus si un sud-african.

"Anchetatori sunt in legatura cu Minusma si alti parteneri, pentru a determina factorii legati de acest atac si desfasurarea lui", se mai afirma in comunicat.

Luarea de ostatici la un hotel din Mali s-a incheiat

Ads

Atacul de vineri nu a fost revendicat deocamdata. Cu toate acestea, "puternice suspiciuni" planeaza asupra Frontului de Eliberare a Macina (FLM), "grupare terorista care insista sa se afirme prin toate mijloacele", a declarat o sursa medicala din Sevare. Macina este o denumire traditionala a unei parti din centrul Mali.

Aparuta la inceputul lui 2015, FLM este prezentata ca o grupare radicala aliata Ansar Dine, condusa de Iyad Ag Ghali. Ansar Dine este una dintre organizatiile jihadiste cu legaturi cu Al-Qaida si care a detinut controlul asupra nordului Mali timp de aproape zece luni, intre 2012 si inceputul lui 2013.

Atac terorist la un hotel ONU din Mali: Piloti rusi, rapiti de islamisti al Qaida

FLM, care recruteaza in special in randurile comunitatii "peul" si este mentionata in rapoartele Human Rights Watch (HRW) si ONU, a revendicat mai multe atacuri ce au vizat in special fortele de securitate din aceasta regiune centrala din Mali.

Atacatori neidentificati si al caror numar ramane necunoscut au dat buzna vineri in jurul orei 05:00 (locale si GMT), potrivit guvernului malian, in hotelul "Byblos" din Sevare, unde se cazeaza de obicei cetateni straini. Acestia din urma au fost scosi din hotel in noaptea de vineri spre sambata, de fortele militare maliene.

Ads