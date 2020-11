Atac terorist in Nigeria: Peste o suta de civili au fost ucisi

Zabarmari: Zulum leads horrified kinsmen to bury 43 farmers killed by Boko Haram



... Death toll still uncertain@GovBorno, @ProfZulum was at Zabarmari early morning on Sunday, to lead kinsmen and other residents, still in shock, for the funeral of 43 farmers slaughtered pic.twitter.com/YK5rJG7uR5- Abubakar Sadiq Kurbe (@SadeeqKurbe) November 29, 2020

The attack was staged Saturday in a rice field in Garin Kwashebe, a Borno community known for rice farming.https://t.co/h7uyRS8q6h - Stars and Stripes (@starsandstripes) November 29, 2020

Atacul a avut loc sambata dupa-amiaza, in timpul scrutinului local din Nigeria, a anuntat duminica un oficial din cadrul Natiunilor Unite."Pe 28 noiembrie, in cursul dupa-amiezii, indivizi inarmati au comis un atac brutal asupra persoanelor care lucrau intr-o tabara din zona Koshebe. Cel putin 110 civili au fost ucisi, iar numerosi altii au fost raniti in atac", a declarat Edward Kallon, coordonatorul Misiunii umanitare a Natiunilor Unite din Nigeria.Autoritatile nigeriene atribuie atacul grupului islamist Boko Haram, afiliat retelei teroriste Stat Islamic."Fara niciun dubiu, atacul este opera grupului Boko Haram, activ in regiune si care ataca agricultori", a declarat Babakura Kolo, reprezentantul unui grup proguvernamental de autoaparare.CITESTE SI: