Cazul profesorului decapitat in Franta: Ministrul Justitiei afirma ca ''nu au existat erori'' in monitorizarea atacatorului

"Este un razboi insidios. Exista terorismul organizat, pe care il urmaresc serviciile, si exista un tanar de 18 ani care nu este pe radarul serviciilor de informatii si care comite acest act abominabil in numele unei religii pervertite", a declarat ministrul la postul de radio France Inter.Atacatorul, care inainte de a fi ucis de politie a difuzat pe reteaua de socializare Twitter fotografia cu cadavrul decapitat al profesorului, Samuel Paty, mai postase imagini cu decapitari. Contul sau a fost semnalat in aceasta vara pe platforma Pharos, un portal din Franta unde pot fi sesizate continuturi si comportamente online ilicite, insa nu a fost eliminat."Din pacate, exista multe lucruri de aceasta natura care circula pe platforme, de aceea si necesitatea de a lucra asupra acestei chestiuni", a afirmat Eric Dupond-Moretti.Intrebat despre eventuale "erori", ministrul Justitiei a raspuns."Nu, nu exista erori. Asta ar insemna rescrierea istoriei"."Din ce stiu, in realitate exista un video postat, care raporta afirmatii legate de pornografie infantila, imagini cu caracter de pornografie infantila. A urmat o dezbatere intre acest nefericit profesor si scoala, iar el nu a avut alta posibilitate juridica decat sa depuna o plangere pentru insulta publica", a subliniat Dupond-Moretti."Legislatia nu permite alt lucru", a insistat el, adaugand ca "lucreaza" la schimbari. "Trebuie gasit un echilibru intre ceea ce vrea sa faca cineva atunci cand este revoltat si ceea ce se poate face conform legislatiei", a explicat el.Una dintre pistele evocate in fata procurorilor generali care s-au reunit luni de urgenta este de a majora numarul de magistrati responsabili cu monitorizarea continutului online care instiga la ura, a explicat ministrul.Potrivit The Guardian, la inceputul lunii, Paty a aratat la o discutie despre libertatea de expresie, in timpul unei lectii de educatie civica si morala, o caricatura din revista de satira Charlie Hebdo , ceea ce a starnit o reactie furioasa din partea mai multor parinti, care i-au cerut demisia. Inainte de a arata caricatura, profesorul le-ar fi spus elevilor musulmani sa iasa din clasa daca doresc.Ulterior, tatal unei fetite de 13 ani care nu a parasit clasa a postat un video pe YouTube prin care sustinea ca profesorul a aratat "o fotografie cu un barbat gol" sustinand ca este "Profetul musulman". Tatal le-a cerut celorlalti parinti sa i se alature intr-o actiune colectiva impotriva profesorului, despre care a spus ca este un "golan".Pentru a calma situatia, scoala a organizat o intalnire intre director, profesor si un oficial din Educatie.Profesorul s-a dus la sectia locala de politie, cu directorul scolii, la inceputul lunii dupa o plangere in legatura cu lectia sa. El le-ar fi spus anchetatorilor ca nu intelege de ce a fost depusa plangerea, deoarece fata tatalui care s-a sesizat nu a fost la scoala in ziua in care el a aratat caricatura.Miercuri, profesorul va fi omagiat la nivel national in Franta.