Cinci angajati ai unor ONG-uri umanitare, ucisi de jihadisti in Nigeria. Inainte de a fi omorate, victimele au fost filmate

''Cu o tristete profunda, confirmam asasinarea lui Ishaku Yakubu, un angajat al Actiunii impotriva Foamei la baza Monguno, si a altor patru angajati umanitari care au fost luati ostatici de un grup armat in nord-estul Nigeriei, statul Borno, la 8 iunie 2020'', a anuntat ACF intr-un comunicat.Un alt ONG, International Rescue Committee (IRC), a confirmat ca unul dintre angajatii sai a fost de asemenea ucis.Angajatii umanitari au aparut intr-un videoclip, filmat probabil pe 21 iunie, in care explicau ca au fost rapiti de luptatori afiliati grupului Statul Islamic in Africa de Vest (Iswap) in iunie.Aceasta factiune a grupului jihadist Boko Haram ataca in mod constant angajati ai ONG-urilor locale si internationale."Acest asasinat nejustificat reflecta imensa dificultate cu care se confrunta angajatii umanitari independenti si impartiali, precum si violenta la care suntem expusi in fiecare zi pentru a ne indeplini misiunea", a subliniat ACF.