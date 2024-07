Femeie din Republica Moldova cautata pentru ca ar pregati un atac terorist la Moscova

Politia rusa cauta o femeie din Republica Moldova, care a sosit in aeroportul Vnukovo, aceasta fiind suspectata de pregatirea unui atac terorist, a declarat miercuri o sursa din politie.

"In ziua de marti, in aeroportul Vnukovo din Republica Moldova a sosit o tanara in varsta de 20 de ani, care conform datelor preliminare ar putea fi implicata in pregatirea unei explozii in Moscova", a declarat sursa, citata de

Unimedia.

In prezent, identitatea persoanei a fost stabilita. Fotografia si datele personale ale acesteia au fost trimise la toate unitatile de politie ale Moscovei.

News-russia.info scrie ca este vorba despre o terorista sinucigasa pe nume Victoria Sarbu, nascuta in 1990. Politistii presupun ca moldoveanca a sosit din Surgut pentru a executa un atac terorist pe teritoriul Moscovei.

Sursele din politie sustin ca suspecta are o inaltime de 170 cm, constitutie medie, par negru drept, trasaturi slave, imbracata intr-o haina neagra lunga.

