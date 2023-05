Fotografia cu principalul suspect al atentatului dejucat de la Paris este falsa

O fotografie a principalului suspect de terorism inculpat pentru atentatul dejucat de la Paris, Reda Kriket, publicata de Ministerul francez de Interne si preluata de presa din intreaga lume, este falsa, relateaza France 24.

In imagine apare un tanar cu parul scurt si cu barba, care nu ar fi, de fapt, Kriket, ci un alt barbat, care locuieste in acelasi cartier ca suspectul de terorism, dar nu are nicio legatura cu acesta.

Imaginea a fost preluata, printre altii, de BBC, CBS, The Mirror, MetroNews, dar si de posturile franceze de televiziune, precum TF1 si France3.

Confuzia a inceput in ianuarie 2016, cand Ministerul francez de Interne a transmis departamentelor de politie din intreaga tara un apel de cautare a lui Kriket. Fotografia inclusa a fost luata, insa, dintr-un dosar gresit, al unei persoane care nu are nicio legatura cu terorismul.

Presa nu a facut publica identitatea reala a barbatului din fotografie. El ar putea, insa, sa dea in judecata autoritatile franceze.

Reda Kriket a fost inculpat saptamana trecuta pentru participare la o grupare infractionala in scopuri teroriste.

In apartamentul inchiriat de Kriket in Argenteuil, o suburbie a Parisului, fortele de ordine au descoperit un arsenal impresionant, care include cinci pusti kalasnikov cu incarcatoarele aferente, o mitraliera de origine croata, sapte arme mici, o bomba lacrimogena, munitie, 105 grame de explozibil similar celui folosit in atentatele de la Paris si de la Bruxelles, un detonator, mii de bile de metal, cinci pasapoate franceze furate, sapte telefoane mobile nefolosite si doua calculatoare pe care se aflau documente jihadiste si instructiuni pentru fabricarea de bombe artizanale.

"Nicio tinta precisa nu a fost identificata, dar totul sugereaza ca descoperirea acestui arsenal a permis evitarea comiterii unei actiuni de o violenta extrema de catre o retea terorista gata sa treaca la fapte", a declarat procurorul general francez Francois Molins.

Potrivit magistratului, Kriket le-a spus anchetatorilor ca a inchiriat apartamentul din Argenteuil la cerere unei alte persoane, a carui identitate nu a fost divulgata. Aceasta persoana si un complice al sau au adus materialele explozibile si armele in urma cu sapte, pana la 10 luni.