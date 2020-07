Guvernatorul palestinian al Ierusalimului, arestat de politia israeliana pentru suspiciune de ''terorism''

Gheith, responsabil al Autoritatii Nationale Palestiniene (ANP), este arestat cu regularitate - iar apoi eliberat in zilele urmatoare - pentru activitati considerate ilegale in Israel . ANP, cu baza in Cisiordania, teritoriu ocupat de statul israelian, nu are nicio putere de a actiona in Ierusalim, conform legii israeliene.Gheith a fost arestat duminica la domiciliul sau in Ierusalimul de Est, a declarat avocatul sau Mohamed Mamdouh. El a fost arestat pentru "incalcarea legii asupra suveranitatii (israeliene) si planificarea unui act terorist", a spus acesta.Este pentru prima oara cand Gheith este arestat sub suspiciunea de "terorism", in plus fata de cea de activitati ilegale, a afirmat avocatul, fara a intra totusi in detalii. Numeroase infractiuni pot fi considerate ca acte de "terorism", conform legii israeliene.Contactat de AFP, serviciul de securitate interna (Shin Beth) nu a comentat aceste informatii pentru moment. Politia israeliana a confirmat arestarea, precizand ca guvernatorul este "interogat de fortele de securitate", potrivit purtatorului de cuvant Micky Rosenfeld.Adnane Gheith mai fusese deja arestat in aprilie, iar apoi eliberat in ziua urmatoare, pentru activitati legate - potrivit lui - de lupta impotriva noului coronavirus.Israelul ocupa Ierusalimul de Est, sector palestinian al orasului, din 1967. Statul israelian a anexat apoi unilateral Ierusalimul de Est, decizie care nu a fost recunoscuta niciodata de comunitatea internationala.Circa 320.000 de palestinieni traiesc in Ierusalimul de Est si spera sa stabileasca acolo capitala statului la care el aspira.