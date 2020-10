Lukasenko sustine ca autoritatile din Belarus ii vor trata pe protestatari ca pe teroristi

Lukasenko a declarat la o reuniune de la Minsk ca protestatarii au blocat caile ferate, ceea ce "poate duce la accidente grave si la moartea multor oameni", potrivit unor comentarii transmise de agentia de presa de stat BelTa."Acestea sunt actiuni ale unor grupuri criminale organizate cu semne de terorism", a avertizat Lukasenko. "Cand linia rosie este depasita, guvernul trebuie sa raspunda", a adaugat el.In Minsk au avut loc proteste in masa in fiecare saptamana de la alegerile contestate de la inceputul lui august, despre care sustinatorii opozitiei spun ca au fost fraudate pentru ca Lukasenko sa ramana la putere.Lukasenko, in varsta de 66 de ani, a condus Belarus, o fosta republica sovietica, timp de peste un sfert de secol, tolerand putine diferente de opinii.Aproape 600 de persoane au fost retinute la mitinguri neautorizate din tara luni, a informat marti Ministerul de Interne din Belarus, intr-un comunicat transmis de media de stat. De asemenea, institutia a precizat ca peste 500 de persoane au fost retinute duminica.