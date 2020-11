Palestinianul erou in Viena dupa ce a salvat un politist in atacul terorist. Acum patru ani, n-a putut cumpara o casa in Austria pe motiv ca este musulman

Osama Joda a mai aparut in spatiul public din Austria. In urma cu cativa ani, familia sa a incercat sa cumpere o casa, insa comunitatea locala s-a opus pentru ca acestia sunt musulmani Dupa atacul terorist de luni seara, eroi sunt considerati si doi tineri turci care l-au dus pe ambulanta pe politistul caruia Osama i-a acordat primul ajutor si au dus o femeie ranita intr-o zona sigura. Povestile celor trei au fost prezentate, marti, de publicatia Kurier.Osama Joda, laudat inclusiv de cancelarul Sebastian Kurz, lucreaza la un restaurant McDonalds din Viena. In seara atacului terorist transporta marfuri in localul de fast-food alaturi de directorul sucursalei, cand l-au descoperit pe asasin."S-a ascuns intr-o nisa inchisa de garaj si a tras asupra trecatorilor", spune Joda, potrivit Kurier. "Managerul meu de sucursala si eu ne-am ascuns in spatele unei banci de beton". Cand doi ofiteri de politie au venit in ajutor, asasinul a deschis focul si asupra lor. Un ofiter a fost lovit."Atunci l-am tras in spatele bancii de beton si am incercat sa opresc sangerarea. Asasinul a tras de la aproximativ 20-30 de metri distanta. Era sange peste tot", a declarat el pentru sursa citata. Cand au sosit mai multi ofiteri de politie, faptuitorul a fugit. In spatele bancii, al doilea ofiter l-a rugat sa alerteze ambulanta din apropiere, spune Joda."Am facut asta si apoi l-am ajutat sa-l duca pe ofiter la ambulanta. Ceilalti doi barbati ne-au venit in ajutor pe ultimii 15-20 de metri. Am spus apoi lucratorilor de salvare tot ce stiam despre ranire si am mers cu ei la sediul politiei", a completat palestinianul.Anul trecut, el si familia sa au aparut in ziar cand au vrut sa cumpere o casa in Weikendorful de Jos (oras din nord-estul Austriei) - si li s-a interzis acest lucru de catre primarul local pentru ca sunt musulmani. Primarul comunitatii a motivat ca valorile musulmane si occidentale sunt incompatibile. Cu toate acestea, autoritatile si instantele au convenit ca familia are dreptate.