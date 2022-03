Planurile secrete ale al Qaida: Deturnarea vaselor de croaziera si maceluri in Europa

Sute de documente aflate pe un card de memorie alaturi de filme pornografice au fost decriptate de specialistii germani si arata ca reteaua terorista al Qaida se pregatea sa deturneze vase de croaziera si sa declanseze macelul in Europa.

Cardul a fost descoperit asupra unui suspect al Qaida, arestat in Berlin anul trecut, informeaza CNN.

Maqsood Lodin avea asupra sa, la intoarcerea din Pakistan, mai multe carduri de memorie continand filme pornografice, dar si documente criptate. Dupa saptamani intregi de eforturi de spargere a parolelor, specialistii germani au descoperit peste 100 de documente apartinand retei teroriste al Qaida, care contineau o foaie de parcurs pentru viitoarele atacuri si unele din cele mai spectaculoase planuri ale grupului.

Printre planurile de viitor ale gruparii se afla ideea de a deturna vasele de croaziera si dezlantuirea unor atacuri in Europa similare cu atacurile armate ale militantilor pakistanezi in orasul indian Mumbai in noiembrie 2008, cand 164 de persoane si-au pierdut viata, intr-un asediu de trei zile.

Printre documentele decriptate se numara si manuale de antrenament al teroristilor in format PDF, in germana, araba si engleza.

Un plan in special este de-a dreptul terifiant: deturnarea unui vas de croaziera pentru impresionarea opiniei publice si fortarea eliberarii anumitor detinuti. Pasagerii luati ostatici ar urma sa fie imbracati in salopete portocalii, la fel ca cele de la inchisoarea Guantanamo, iar executia lor va fi filmata si difuzata.

