Politia germana: Operatiune de cautare la nivel national. Un suspect, extremist musulman, a fost capturat, fiind acuzat ca a injunghiat o persona care se afla in masina sa

In cursul serii un suspect ar fi fost retinut in cursul serii intr-o actiune soldata cu ranirea acestuia si a altor doua persoane, printre care si un politist, relateaza agentia DPA.Victima, in varsta de 23 de ani, conducea cu viteza redusa dupa miezul noptii de sambata spre duminica, atunci cand un individ a deschis portiera masinii sale si l-a injunghiat in brat. Ranile sale sunt serioase, dar viata nu ii este in pericol.Potrivit relatarilor din presa germana, atacatorul ar fi strigat "Allahu akbar".Politia din orasele Koln si Aachen nu a confirmat, dar nici nu a negat aceste relatari ale publicatiilor Bild si Aachener Zeitung. Atacatorul a reusit sa fuga de la locul faptei, fiind apoi initiate o operatiune de cautare a lui la nivel national si o investigatie cu privire la motivatia atacului, potrivit unui purtator de cuvant al politiei din Aachen.Politia a retinut mai tarziu un suspect care calatorea ca pasager intr-un autoturism in apropierea orasului Aachen. Actiunea nu s-a desfasurat insa fara incidente. Politia din Koln a anuntat pe Twitter ca suspectul, soferul vehiculului si un politist au fost raniti intr-o confruntare, fara a oferi alte detalii, relateaza Agerpres."In acest moment nu putem exclude extremismul islamist ca motiv" al atacului, a declarat la randul sau un purtator de cuvant al Ministerului de Interne din landul Renania de Nord-Westfalia.