Povestea danezeului care pretinde ca a fost terorist, dar si agent CIA

Un danez povesteste cum, mai bine de jumatate de deceniu, a dus o viata dubla fiind membru al gruparii teroriste Al-Qaida, dar si agent CIA. El vorbeste despre intreaga sa experienta in cadrul cartii "Agent Storm: My Life Inside al Qaeda and the CIA".

"Am avut diferite nume si diferite personalitati. Am fost Morten Storm, Murad Storm, Abu Osama, Abu Mujahid", a declarat el pentru CNN.

El a castigat increderea unuia dintre liderii al-Qaida, caruia i-a aranjat o casatorie cu o europeanca. In tot acest timp, afirma el, colabora insa cu agentiile de informatii occidentale.

"Pentru aproape jumatate de deceniu, m-am plimbat intre doua lumi si am oscilat intre cele doua identitati. O singura propozitie gresita ma putea costa viata. Era o calatorie intre ateism si islamism, engleza si araba. Era un stil de viata schizofrenic", a scris el in carte.

Storm a dus o viata controversata, iar la 18 ani el a fost inchis, fiind implicat in diverse scandaluri, participand chiar si la un jaf armat. Existenta sa s-a schimbat in momentul in care a citit o carte despre viata profetului Mahomed.

"M-a schimbat, cartea aia mi-a vorbit efectiv. Aflasem adevarul", a povestit danezul.

Astfel, Storm a devenit Murad Storm si a calatorit spre Yemen, unde a invatat limba araba si a dus o viata conforma cu religia islamica.

Storm s-a imprietenit apoi cu clericul Anwar-Awlaki, care va deveni un membru cheie al gruparii al-Qaida si o tinta importanta pentru Statele Unite.

Danezul s-a hotarat sa se alature jihadistilor din Somalia, insa, chiar in ultimul moment, a primit un telefon prin care i s-a cerut sa nu intervina.

"M-am simtit dezamagit si tradat", a explicat el.

Din acel moment, pentru Storm au inceput sa apara indoielile. El a inceput sa caute informatii cu privire la contradictiile din Coran si, la scurt timp, a hotarat sa renunte la islamism.

Astfel, el a contactat agentiile de informatii daneze si si-a exprimat dorinta de a lupta impotriva terorismului, atragand atentia celor de la CIA.

"Fara indoiala, era un agent foarte valoros si avea acces la surse dorite de CIA", a declarat Hans Jorgen Bonnichesen, fost sef al agentiei de informatii daneze.

CIA a refuzat sa faca vreun comentariu asupra povestii lui Storm. De asemenea, oficialii din Danemarca nu au confirmat si nici nu au negat afirmatiile sale.

Potrivit lui Storm, sinceritatea i-a fost testata de ambele parti in momentul in care al-Awlaki i-a cerut sa-i gaseasca o europeanca blonda care sa-i devina cea de a treia sotie. Cautarile agentului au condus la Irena Horak, din Croatia, care se convertise de putin timp la islamism.

De cealalta parte, CIA i-a promis lui Storm 5 milioane de dolari pentru orice informatie care ar duce la capturarea lui al-Awlaki.

In cele din urma, Statele Unite l-au ucis pe al-Awlaki in 2011, iar Storm a declarat ca munca depusa de el a facut posibila aceasta capturare.

Ulterior, relatia sa cu agentiile de informatii s-a deteriorat, el incetand sa mai lucreze pentru CIA sau pentru agentia de informatii daneza.

In plus, potrivit lui Storm, aceasta din urma a incercat sa-i cumpere tacerea, oferindu-i 260.000 de dolari pentru a nu face publica povestea.

In prezent, Storm se ascunde dupa ce, mai multi militanti islamisti il ameninta cu moartea. Anul trecut, luptatorii ISIL au postat un filmulet in care au tras cu pusca intr-o poza cu chipul sau ce era agatata pe un perete.

