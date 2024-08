Singurul "inamic combatant" inchis pe teritoriul SUA, pus sub acuzare

Un tribunal federal american l-a pus sub acuzare pentru sprijin material acordat terorismului si complot pe un combatant inamic din Qatar, detinut in Statele Unite din 2001, ceea ce reprezinta premiera dupa investirea in functie a lui Barack Obama.

Aceasta decizie ii da posibilitatea lui Ali al-Marri sa acceada la sistemul legal federal, dupa cinci ani si jumatate petrecuti intr-o inchisoare militara din Carolina de Sud. Decizia reprezinta o schimbare importanta fata de politica administratiei Bush, care sustinea ca al-Marri poate fi detinut pe termen nedefinit fara a fi pus sub acuzare.

Al-Marri a fost ultimul dintre cei trei suspecti de terorism detinuti pe teritoriul american fara a fi pusi sub acuzare. El a depus plangere la Curtea Suprema americana in legatura cu detentia sa pe termen nedefinit.

El risca pana la 15 ani de inchisoare pentru fiecare dintre capetele de acuzare - doua capete de acuzare pentru sustinere materiala a al-Qaida.

Barbatul care a sosit in Statele Unite cu familia la 10 septembrie 2001, avand viza, a fost arestat trei luni mai tarziu pentru escrocherie cu carduri bancare. In 2003, Bush l-a declarat "inamic conbatant", primind astfel acelasi statut cu cel al prizonierilor de la Guantanamo.

