Gruparea terorista Stat Islamic revendica dublul atac sinucigas de la Bagdad, soldat cu 32 de morti si 110 raniti

110 raniti in atacul din Bagdad

Atacul de joi a fost cel mai grav care a avut loc in capitala Irakului in ultimii trei ani. Cel mai recent atac sinucigas soldat cu morti a avut loc in capitala irakiana in ianuarie 2018, tot in Piata Tayaran, ucigand cel putin 27 de oameni.Gruparea a declarat pe canalul sau de comunicatii Telegram ca "unul dintre cavalerii nostri ai martiriului" s-a dus pe o strada comerciala din Piata Tayaran din centrul Bagdadului si, cand lumea a inceput sa se aduce, si-a activat centura cu explozivi.Potrivit SI, un alt "cavaler al martiriului" s-a aruncat in aer "cand oamenii au inceput din nou sa se adune dupa prima explozie".Un purtator de cuvant al armatei irakiene a declarat ca cei doi atacatori sinucigasi s-au aruncat in aer in timp ce erau urmariti de fortele de securitate.Un martor a relatat la Dijlah TV ca primul atacator s-a prefacut ca ii este rau si striga de durere, iar apoi si-a activat centura cu explozivi cand lumea a inceput sa se adune in jurul lui in mijlocul strazii comerciale unde se vindeau haine.A doua explozie a avut loc dupa aproximativ zece minute, a adaugat martorul.In jur de 110 de persoane au fost ranite in acest dublu atac sinucigas, dintre care 36 au fost internati la spital.Misiunea ONU din Irak a condamnat ferm atacul, calificandu-l drept "un atac josnic" ce nu va reusi sa perturbe drumul Irakului spre stabilitate si prosperitate.La randul sau, Turcia a condamnat cu fermitate "acest atac terorist odios", reiterandu-si sustinerea pentru "Irakul prieten si vecin in lupta impotriva terorismului", potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe turc.SUA, Iordania si Egiptul au condamnat de asemenea atacul si au exprimat condoleante familiilor victimelor.In decembrie 2017, Irakul si-a proclamat victoria asupra SI, recucerind intreg teritoriul care s-a aflat in mainile extremistilor din 2014. Cu toate acestea, membri ai gruparii teroriste continua sa intreprinda astfel de atacuri pe teritoriul tarii sfasiate de razboi