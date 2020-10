Teroristul care a decapitat un profesor langa Paris este un refugiat rus de origine cecena: "Era necunoscut serviciilor de informatii''

Autorul asasinatului, nascut pe 12 martie 2002 la Moscova , "era titularul unui permis de sedere emis la 4 martie si valabil pana in martie 2030 (...). De nationalitate rusa si origine cecena, el beneficia de statutul de refugiat", a declarat Jean-Francois Ricard intr-o conferinta de presa."El era necunoscut serviciilor de informatii", a adaugat Ricard, care a precizat inca ca autorul era cunoscut de politie pentru fapte de drept comun, fara a fi condamnat vreodata.Tanarul locuia la Evreux, intr-un alt departament; procurorul Jean-Francois Ricard nu a precizat daca asasinul frecventase la un moment dat colegiul Bois d'Aulne, din Conflans-Sainte-Honorine, unde preda profesorul Samuel Paty (47 de ani), care i-a cazut victima.Printre altele, Ricard a confirmat ca noua persoane se afla in arest, printre care tatal unei eleve, care avusese un diferend cu profesorul in legatura cu caricaturile profetului Mohamed pe care le aratase in clasa.Presedintele Macron a catalogat atentatul drept " terorism islamic".