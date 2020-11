Teroristul din Viena si-a vizitat in fiecare an familia in Macedonia de Nord. Vecinii spun ca provenea dintr-o familie buna

Familia lui Kujtim Fejzulai, jihadistul in varsta de 20 de ani ucis de politie dupa atacul sau dezlantuit din capitala Austriei, locuia intr-o casa din spatele unei porti verzi ruginite din satul cu mai multe moschei, inainte de a fi mutat de parinti in Austria in anul 2000, imediat dupa nastere.Fejzulai s-a nascut la Viena. Avea dubla nationalitate, austriaca si nord-macedoneana.Intr-un interviu acordat televiziunii Klan Macedonia in limba albaneza, un barbat identificat ca fiind bunicul lui Fejzulai a spus ca nepotul sau l-a vizitat in fiecare an.Un cleric islamic din sat, Nuri Ganii, a declarat pentru Reuters: "Ii cunosc familia si aici toata lumea vorbeste bine despre familie... abia astazi am aflat ca o persoana (din acea familie) a fost implicata in terorism . Vreau sa spun ca terorismul nu are nicio legatura cu islamul''."Stiu numai lucruri bune despre parintii si familia lui. S-a nascut acolo si a locuit acolo ... este dintr-o familie buna. Nu stiu cum i-a venit in minte asa ceva'', a spus un alt satean, Fadil Limany.Ministerul de Interne al Macedoniei de Nord a declarat ca trei persoane implicate in atacurile de la Viena aveau dubla cetatenie austriaca si nord-macedoneana. Toti trei s-au nascut in Austria, a declarat ministerul intr-un comunicat, numindu-i doar prin initiale.Ramane neclar daca altcineva a fost implicat in efectuarea sau pregatirea atacului in afara de Fejzulai. De luni seara, politia austriaca a facut 14 arestari in 18 raiduri. Macedonia de Nord , singura fosta republica iugoslava care s-a separat pasnic cand federatia s-a prabusit violent in anii '90, a fost indepartata de marginea razboiului civil de NATO si Uniunea Europeana in 2001.Majoritatea populatiei sale de 2 milioane de locuitori este crestin ortodoxa, musulmanii, in principal etnici albanezi, reprezentand aproximativ 35% din populatia totala.Autoritatile din fosta republica iugoslava estimeaza ca 150 de cetateni au luptat alaturi de grupari islamiste din Siria si Irak Fejzulai a fost eliberat din inchisoare in urma cu mai putin de un an, dupa ce a executat aproximativ opt luni dintr-o pedeapsa de 22 de luni pentru ca a incercat sa calatoreasca in Siria pentru a se alatura gruparii Stat Islamic.La 1 septembrie, politia din Macedonia de Nord a arestat trei barbati suspectati de planificarea unor atacuri in tara si a confiscat arme, munitie, veste incarcate cu explozibil si un steag al organizatiei Stat Islamic.Aproximativ 13 persoane, inclusiv un cleric musulman, au fost inchise in Macedonia de Nord in ultimii ani pentru ca au luptat alaturi de militantii islamici din Siria si au recrutat luptatori.