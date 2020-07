Un fost sofer Uber, condamnat la inchisoare pe viata pentru intentia de a ataca zone turistice din Londra

Mohiussunnath Chowdhury va trebui sa execute cel putin 25 de ani de inchisoare pentru ca a intentionat sa atace locatii turistice, obiective cunoscute precum muzeul statuilor de ceara Madame Tussauds, un autocar turistic sau evenimente, atacuri pe care intentiona sa le comita cu arme sau folosind o camioneta.Acuzatul, originar din Luton, la nord de Londra, a fost arestat cu trei zile inainte de ''Pride Parade'', la inceputul lunii iulie 2019, dupa ce si-a dezvaluit planurile unor politisti sub acoperire.El le-a spus acestora ca a reusit sa insele juriul care il achitase in unanimitate de ''pregatirea unui act de terorism'', in decembrie 2018, pentru ranirea unor politisti in fata Palatul Buckingham, in luna august a anului precedent.Dupa mai bine de un an, el a fost gasit vinovat pentru infractiuni de terorism de catre alti jurati, in februarie, in fata tribunalului din Woolwich, care l-a condamnat joi la inchisoare pe viata.