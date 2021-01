Autoritatile din Bangkok inchid scolile, discotecile si saloanele de masaj pentru a frana raspandirea coronavirusului

Desi regatul a fost prima tara care a depistat un caz de infectare in afara Chinei la inceputul lui 2020, tara a fost relativ putin afectata de pandemie pana in noiembrie anul trecut, cu putin peste 4.000 de cazuri confirmate si 60 de decese semnalate.Insa aparitia de cazuri in cea mai mare piata de fructe de mare in Thailanda luna trecuta a provocat o crestere brusca a numarului de infectari, acestea fiind depistate in 53 dintre cele 73 de provincii din regat. Sambata, numarul de contaminari a crescut la peste 7.300 de cazuri.La Bangkok, unde peste 2.600 de cazuri au fost depistate, autoritatile municipale au reactionat rapid si au decretat o izolare partiala, care intra vigoare sambata.Barurile, cluburile de noapte, locurile unde au loc lupte de box si de cocosi, saloanele de masaj, centrele de infrumusetare si salile de fitness se afla printre spatiile afectate de aceste restrictii.Capitala a anuntat vineri ca scolile publice vor fi inchise timp de doua saptamani."Nu vrem sa utilizam masuri extreme precum o carantina sau o interdictie de circulatie pe timp de noapte dar avem nevoie de un remediu mai puternic pentru a frana acest nou val", a declarat Taweesin Visanuyothin, purtator de cuvant al grupului de lucru thailandez privind COVID-19.Masuri de restrictii si inchideri sunt asteptate in intreaga tara incepand de la 4 ianuarie si pana la 1 februarie, a precizat el, in scopul de a da un ragaz de doua zile comerciantilor sa se pregateasca.