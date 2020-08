Manifestatii antiguvernamentale la Bangkok, dupa ce doi militanti pentru drepturile omului au fost retinuti de politie

Cei doi, militantul pentru drepturile omului Anon Nampa (35 de ani) si studentul Panupong Jadnok (23 de ani), au fost inculpati vineri in legatura cu participarea lor la protestele pro-democratie si eliberati conditionat sambata. Ei au fost acuzati de instigare la rebeliune si incalcarea decretului de urgenta vizand oprirea raspandirii coronavirusului.Punerea lor in libertate nu i-a linistit, se pare, pe manifestanti, care si-au continuat protestele in fata unui centru comercial din capitala, in pofida apelului politiei de a se retrage."Nu-i mai hartuiti pe cetateni", au scandat protestatarii, care au mai cerut "Caderea dictaturii", precum si dizolvarea parlamentului, amendarea Constitutiei si noi alegeri.